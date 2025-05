Pronostico Arsenal-Bournemouth: tutto porta a questo finale

Arsenal-Bournemouth è una partita della trentacinquesima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 18;30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

L’uno a zero subito in casa contro il Psg lascia tutto aperto. Anche se prendersi la finale di Champions League, adesso, è abbastanza complicato per l’Arsenal di Arteta che, nonostante occupi il secondo posto in classifica – e nella Champions del prossimo anno la Premier avrà cinque squadre – non si può rilassare in campionato. La sesta, la prima fuori dal lotto, ha 60 punti, quindi sette in meno dei Gunners. Insomma, contro il Bournemouth si deve vincere.

Vincere con un ampio turnover ovviamente. E mica semplice riuscire a trovare uomini adatta a giocare comunque una sfida che si preannuncia intensa: gli infortuni ancora sono tanti e Arteta non può pescare in tutta quella che, all’inizio, sembrava essere una rosa molto profonda. Così ad oggi non è. C’è da dire, comunque, che il Bournemouth ormai, dopo il pareggio contro lo United, da chiedere al proprio campionato non ha nulla. Troppo distante, oggettivamente, il posto Europa. Quindi non è che metteranno in campo chissà quale voglia. Ovvio, rimane la volontà di chiudere in bellezza e togliersi qualche soddisfazione. Alla fine, insomma, pesando il tutto, crediamo che l’Arsenal difficilmente riuscirà a vincere questa partita.

