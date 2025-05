Per lei è pronto a tutto: Berrettini, è vero amore

Matteo Berrettini non intende arretrare di un solo millimetro: per lei, stavolta più che mai, sembra davvero disposto a fare qualunque cosa.

Non sapremo mai come sarebbe andata a finire se Matteo Berrettini, al termine del primo set, non avesse deciso di raccogliere le sue cose e di lasciare la Caja Magica. Un’idea, però, ce la siamo fatti: ha giocato talmente bene, nonostante il dolore agli addominali, che qualcosa ci dice che Jack Draper avrebbe dovuto sudare ben più di sette camicie, per batterlo e accedere al turno successivo del Masters 1000 di Madrid.

Al britannico, che non ha avuto vita facile sin dal primo istante, è andata bene, però. Il romano ha ritenuto che fosse più saggio ritirarsi e sventolare bandiera bianca, piuttosto che andare avanti e rischiare, nella peggiore delle ipotesi, che il fastidio al suo tallone d’Achille si acuisse ulteriormente. Soprattutto perché all’orizzonte c’è un appuntamento che non vorrebbe perdersi per nessuna ragione al mondo.

Se c’è un evento al quale, per ovvie ragioni, lui e gli altri tennisti azzurri tengono di più, quello è, senza ombra di dubbio, il Masters 1000 di Roma. Gli Internazionali d’Italia riservano sempre grandissime sorprese e, un po’ per la location unica, un po’ per il pubblico particolarmente caloroso, è uno dei tornei più amati dai campioni di tutto il mondo. Nonché dagli spettatori, che quest’anno, poi, lo aspettano con ancor più trepidazione, considerando che proprio nella capitale avverrà il ritorno in campo di Jannik Sinner dopo 3 mesi di sospensione.

Berrettini non si arrende: farà di tutto per questo motivo

Ecco spiegato, dunque, perché Berrettini abbia deciso di immolare Madrid: è pronto a tutto per lei, la sua città del cuore, quella che gli ha dato i natali e che gli riserverebbe di certo un’accoglienza calorosissima, nel caso in cui, s’intende, riuscisse effettivamente a prendere parte allo storico torneo italiano.

Tutto dipenderà dalla situazione dei suoi addominali, che più volte, negli anni, hanno fatto le bizze proprio sul più bello. Non gioca al Foro Italico dal 2021, ragion per cui ha tanta voglia di esserci, a maggior ragione perché dovrebbe giocare anche il doppio con il fratello Jacopo. Nel 2022 non vi prese parte perché ancora alle prese con i postumi di un intervento alla mano; nel 2023 lo saltò per via degli addominali e lo scorso anno, invece, si ritirò alla vigilia del suo esordio a causa di una brutta tonsillite.

La primavera non è mai un momento facile, insomma, per Matteo, che proprio sulla terra rossa e sull’erba potrebbe dare il meglio di sé ma che, puntualmente, viene fermato dal suo corpo un po’ “capriccioso”. Non resta che capire, a questo punto, se riuscirà a riprendersi in tempo per “abbracciare” la sua amatissima Roma.