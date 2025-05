I pronostici di giovedì 1 maggio: Serie B, Premier League, Europa League e Conference League

I pronostici di giovedì 1 maggio: si gioca l’andata delle semifinali di Europa League e Conference League, in campo anche Premier League Serie B

Terminate le semifinali di andata di Champions League, come di consuetudine il giovedì tocca a Europa League e Conference League con una sola italiana in campo, la Fiorentina. Anche la Lazio dopo la Roma è stata eliminata dall’Europa League e a trionfare quasi certamente sarà una squadra spagnola o inglese: l’Athletic Bilbao, che giocherebbe in casa l’eventuale finale, se la vedrà con il Manchester United, mentre il sogno dei norvegesi del Bodo Glimt dovrebbe finire contro il Tottenham.

Un altro sogno destinato a terminare è quello degli svedesi del Djurgarden, arrivati in semifinale di Conference League: il Chelsea è superiore e aspetterà la vincente tra Betis e Fiorentina, accoppiamento che tra andata e ritorno promette spettacolo e gol.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League il Nottingham Forest proverà a superare l’amarezza per l’eliminazione dalla FA Cup regalandosi altri tre punti preziosi per avvicinare ancora di più una storica qualificazione alla prossima Champions League: il Brentford formato trasferta non fa paura.

In Serie B il Sassuolo già promosso aritmeticamente vorrà fare divertire i suoi tifosi: attesi almeno tre gol complessivi contro la Carrarese. Ci sarà poco da divertirsi invece in Cittadella-Brescia: la paura di perdere potrebbe dare vita a un pareggio.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Nottingham Forest-Brentford, Premier League, ore 20:30

Vincenti

Chelsea (in Djurgarden-Chelsea, Conference League , ore 18:45)

(in Djurgarden-Chelsea, Conference League ore 18:45) Tottenham (in Tottenham-Bodo Glimt, Europa League , ore 21:00)

(in Tottenham-Bodo Glimt, Europa League ore 21:00) Athletic Bilbao o pareggio (in Athletic Bilbao-Manchester United, Europa League , ore 21:00)

(in Athletic Bilbao-Manchester United, , ore 21:00) Betis o pareggio (in Betis-Fiorentina, Conference League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Sassuolo-Carrarese , Serie B, ore 19:30

, Serie B, ore 19:30 Djurgarden-Chelsea , Conference League, ore 21:00

, Conference League, ore 21:00 Tottenham-Bodo Glimt, Europa League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Athletic Bilbao-Manchester United , Europa League, ore 18:45

, Europa League, ore 18:45 Betis-Fiorentina, Conference League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• X in Cittadella-Brescia, Serie B, ore 17:15