Playboy e OnlyFans nel cuore: la tennista supersexy l’ha fatto di nuovo

Ha appeso la racchetta al chiodo e chiuso il suo profilo su OnlyFans, ma su Instagram continua a pubblicare contenuti estremamente piccanti.

Nel giugno del 2003 era al 39esimo posto del ranking Wta. Era a tanto così, dunque, dal coronare il sogno di una vita: quello, cioè, di entrare in top ten. Quello fu l’anno più bello: la sua carriera era finalmente decollata e Ashley Harkleroad aveva davanti a sé un futuro luminoso e ricco di soddisfazioni. Riuscì a battere 3 delle migliori giocatrici al mondo e fece semifinale a Strasburgo, per poi centrare il terzo turno al Roland Garros. L’anno dopo arrivò in finale ad Auckland, dove sfiorò la vittoria.

Al momento di uscire di scena, aveva collezionato un bel po’ di successi: quando si è ritirata, nel 2012, aveva messo in tasca 8 titoli Itf in singolare e altri 5 in doppio. Un discreto successo, dunque, per un’atleta che è finita sotto i riflettori non solo per i risultati ottenuti nell’ambito del tennis, ma anche per le sue scelte “fuori campo”.

Questa tennista statunitense, nata nel maggio dell’85 a Rossville, in Georgia, è riuscita in più di un’occasione ad attirare l’attenzione dei media. Ci riesce sempre, a dirla tutta, considerando che il suo profilo social ha preso, già da un bel po’ di tempo, una piega estremamente interessante.

Ashley ne ha combinata un’altra delle sue: boom di like per la tennista

Quello che non tutti sanno è che, nel 2008, poco dopo essere stata eliminata dallo Slam d’Oltralpe, la splendida Ashley dalle curve d’oro ha posato per un servizio fotografico molto sexy. E non per una rivista qualunque, ma per la mitica Playboy: nessuna tennista professionista lo aveva mai fatto prima di lei, il che rese la sua scelta ancor più sorprendente.

La stessa Serena Williams manifestò la sua ammirazione per la collega, elogiandola per la sua decisione così coraggiosa e controcorrente. Decisione che fece da apripista, è doveroso sottolinearlo, ad un’altra svolta non meno importante: nel 2022, l’ex tennista ha aperto un profilo su OnlyFans, la nota piattaforma di contenuti per adulti, salvo poi fare marcia indietro, per motivi non meglio chiariti, qualche tempo dopo.

Ciò nonostante, almeno su Instagram, continua a pubblicare contenuti abbastanza piccanti. Foto e video cattura like, attraverso i quali Ashley continua ad esprimere il suo modo di essere e la sua voglia di sentirsi “libera”.