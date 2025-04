Pronostico Tottenham-Bodo/Glimt: in trasferta cambia tutto

Tottenham-Bodo/Glimt è un match valido per l’andata delle semifinali di Europa League e si gioca giovedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La stagione del Tottenham in Premier League rischia di essere la peggiore di sempre. Quando mancano solo quattro gare da giocare gli Spurs potrebbero far registrare un clamoroso record negativo: al momento solo addirittura sedicesimi, con appena 37 punti conquistati in 34 partite. E non sono finiti a lottare per la retrocessione solamente perché le ultime tre si sono rivelate un completo disastro (non a caso sono già sicure di giocare in Championship, la cadetteria inglese, il prossimo anno).

Un’annata balorda, dunque, che potrebbe essere “salvata” esclusivamente dalla vittoria dell’Europa League, traguardo che consentirebbe oltretutto agli Spurs di staccare pure un pass per la prossima Champions League, un obiettivo impossibile da raggiungere attraverso la Premier League. Le due semifinali con i sorprendenti norvegesi del Bodo/Glimt diventano quindi le gare più importanti per gli uomini di Ange Postecoglou, che a onore del vero in campo continentale sono riusciti in qualche modo a non smentire i pronostici della vigilia (il Tottenham è sempre stato considerato tra le favorite). Pur con i soliti alti e bassi, i londinesi hanno fatto valere il maggior tasso tecnico nelle sfide con AZ Alkmaar – battuto 3-1 a Londra dopo aver perso l’andata in Olanda – ed Eintracht Francoforte: contro i tedeschi decisivo il successo nel ritorno in Germania (0-1) grazie ad un rigore trasformato dall’ex attaccante del Bournemouth Solanke.

Tre squalificati nel Bodo

In patria, invece, è crisi senza fine: domenica gli Spurs hanno incassato la terza sconfitta di fila venendo travolti 5-1 dal Liverpool, che proprio in virtù di questo roboante successo ha vinto aritmeticamente il campionato.

Il Bodo, al contrario, arrivando in semifinale – nessun club norvegese c’era riuscito finora – ha scritto la pagina più importante della propria storia. Cresciuti esponenzialmente anno dopo anno sempre con lo stesso allenatore in panchina (Kjetil Knutsen) e nonostante le cessioni eccellenti, i gialloneri sono ormai diventati una realtà del calcio europeo. Agli spareggi hanno fatto fuori il Twente, negli ottavi l’Olympiacos e nei quarti si sono presi lo scalpo della Lazio, una delle due migliori squadre della fase a girone unico. Malgrado non siano riusciti ad evitare la terza sconfitta di fila in Europa League, Saltnes e compagni hanni trascinato i biancocelesti ai calci di rigore, spuntandola dal dischetto e gelando l’Olimpico. Nell’Eliteserien, il campionato norvegese – iniziato solo da qualche settimana – il Bodo è attualmente secondo in classifica dietro al Brann ma con una gara da recuperare rispetto alla capolista.

Knutsen sarà in ogni caso impossibilitato a schierare la miglior formazione a Londra: sono ben 3 gli squalificati e cioè Berg, Evjen ed Helmersen. Postecoglou invece dopo aver fatto turnover in Premier si affiderà ai titolari: la speranza del tecnico australiano è recuperare in extremis capitan Son, la cui presenza resta in forte dubbio.