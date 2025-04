Pronostico Spezia-Salernitana: tutto ribaltato anche dietro

Spezia-Salernitana è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00 statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Dopo una lunga rincorsa, nel momento topico della stagione, le energie fisiche e mentali hanno un po’ abbandonato lo Spezia. Che, quindi, ha quasi del tutto detto addio alla possibilità di una promozione diretta in Serie A. Può solamente allungare il brodo la formazione di D’Angelo, niente di più. Anzi, a dire il vero, deve fare un’altra cosa: difendere la terza piazza dall’assalto della Cremonese. Sappiamo benissimo quanto possa valere giocare sempre in trasferta l’andata e soprattutto evitare il primo turno.

Ma non è che sia così semplice. Anzi: la Salernitana – che ha vinto contro il Cosenza facendo il suo lo scorso weekend – ha chiaramente bisogno di punti per cercare di tenersi fuori in qualche modo dalla zona rossa. Un solo punto di vantaggio rispetto a Brescia, Samp, Reggiana e Cittadella. Quindi, anche la retrocessione diretta è dietro l’angolo. Incredibile quello che sta succedendo dietro. Detto questo, i campani, hanno sicuramente una rosa che potrebbe uscire indenne da questo confronto e sul campo dello Spezia un pareggio potrebbe essere sicuramente ben accettato. Quindi, anche tatticamente, ci aspettiamo una formazione molto bassa, pronta a difendersi con le unghie e con i denti, e pronta soprattutto a ripartire. Ma gli spazi che lo Spezia (scusate il gioco di parole) troverà, saranno pochi. Quindi sì, avete capito che risultato ci aspettiamo.

Come vedere Spezia-Salernitana in diretta tv e in streaming

Spezia-Salernitana, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

Il pronostico

Il prevedibile canovaccio tattico ve lo abbiamo spiegato prima. Spezia all’attacco, Salernitana tutta dietro a difendersi. Quindi occhio al pareggio che potrebbe anche regalare la Serie A al Pisa.

Le probabili formazioni di Spezia-Salernitana

SPEZIA (3-5-2): Gori; Wisniewski, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito, Bandinelli, Aurelio; Lapadula, Esposito.

SALERNITANA (3-4-2-1): Christensen; Ruggeri, Ferrari, Lochoschivili; Ghiglione, Tello, Amatucci, Corazza; Verde, Soriano; Cerri.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0