Pronostico Pisa-Frosinone: Serie A sempre più vicina

Pisa-Frosinone è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 15:00 statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Vincere e sperare che lo Spezia non faccia lo stesso in casa contro la Salernitana per festeggiare la Serie A. In ogni caso, con 9 punti di vantaggio a quattro giornate dal termine, il Pisa ha un piede e mezzo nella massima serie quindi è solo questione, semmai, di tempo. Non ci sono davvero possibilità che quello che fino ad oggi Filippo Inzaghi ha costruito si possa rompere.

Dopo la vittoria, difficilissima, sul campo del Brescia, i toscani hanno dato il colpo finale alle speranze dei liguri. E adesso, con il sogno davvero a un passo, sarà importante riuscire a mantenere i nervi saldi contro una formazione, quella ciociara, che con una seconda parte di stagione dignitosa, al momento, si è tirata fuori dai possibili problemi. Non è del tutto lontana, ovviamente, la formazione laziale dalla zona rossa, però ci sono diverse squadre in mezzo quindi un po’ di serenità, dopo momenti sicuramente difficili, ci sta. E su questa mezza tranquillità – ma non solo – che si basa il nostro pronostico verso il Pisa. L’entusiasmo a mille per un traguardo che manca da oltre trent’anni, farà sicuramente la differenza.

Come vedere Pisa-Frosinone in diretta tv e in streaming

Pisa-Frosinone, in programma giovedì alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Pisa è quotata 1.87 su Goldbet, Lottomatica e a 1.90 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Il sogno è festeggiare la Serie A già giovedì. Ma ormai in casa Pisa è solo questione di tempo. Un match indirizzato, per le motivazioni e per il valore dello stesso, verso i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Pisa-Frosinone

PISA (3-4-3): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Toure, Piccinini, Solbakken, Angori; Moreo, Meister, Tramoni.

FROSINONE (3-4-2-1): Cerofollini; Monterisi, Lucioni, Bracaglia; Oyono, Bohinen, Vural, Marchizza; Ghedjemis, Kvernadze; Ambrosino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0