Pronostico Juve Stabia-Catanzaro: la vittoria dopo oltre un mese

Juve Stabia-Catanzaro è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non vince dal sedici marzo il Catanzaro. Quattro partite senza nessuna affermazione che hanno rispedito dietro, nella probabile griglia playoff, la squadra di Fabio Caserta. Dietro anche alla Juve Stabia, che però non vince da due partite. Un solo punto raccolto tra Cremonese e Sud Tirol che un po’ha complicato le cose, se così possiamo dire, visto che parliamo di una formazione che neopromossa e che sta facendo una stagione straordinaria.

Detto questo, quando mancano solamente tre giornate alla fine della regular season, è evidente che ogni punto ha un peso enorme, vista anche quant’è corta la classifica. Ed è evidente che, alla Juve Stabia, per essere sicura di essere dentro i playoff, potrebbe bastare anche un pari. Cosa che non si può dire per il Catanzaro che avrebbe bisogno di una vittoria non solo per il morale, e riprendere così la corsa e guadagnare, pure, qualche posizione che alla fine aiuta e anche molto, ma ovvio pure la classifica.

Gli ospiti, in generale, sono una formazione sicuramente molto più attrezzata di quella campana. Ed è in questo momento che l’esperienza viene fuori e potrebbe fare la differenza. Quindi, occhio alla possibilità del colpo esterno, anche perché nell’ultimo confronto che si è giocato tra queste due squadre (in C) proprio sul campo della Juve Stabia, è arrivata una vittoria esterna. Parliamo di due anni fa, c’è da dirlo, e di un Catanzaro che dominava il campionato. Però, si sa, quando uno incanala una via poco conta la categoria.

Come vedere Juve Stabia-Catanzaro in diretta tv e in streaming

Juve Stabia-Catanzaro, in programma giovedì alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

La vittoria del Catanzaro è quotata 3.40 su Goldbet, Lottomatica e a 3.40 su Snai.

Il pronostico

Crediamo che le qualità del Catanzaro, dopo quattro partite senza vittorie, possano venire fuori in questo match. Una gara che a differenza dell’andata – zero a zero – potrebbe regalare qualche emozione in più. Anzi, la regalerà.

Le probabili formazioni di Juve Stabia-Catanzaro

JUVE STABIA (3-4-2-1): Thiam; Ruggero, Varnier, Peda; Floriani, Buglio, Pierobon, Fortini; Maistro, Piscopo, Candellone.

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Quagliata; Compagnon, Iemmello.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1