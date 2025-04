Pronostico Betis-Fiorentina: la viola vede la finale

Betis-Fiorentina è valida per l’andata delle semifinali di Conference League: dove vederla, probabili formazioni e pronostico

L’avversario è tosto. Probabilmente uno dei più complicati in questa fase. Ma la Fiorentina, alla terza semifinale di Conference League di fila, ha le carte in regola per riuscire a prendersi l’ultimo atto. Non solo per il leggero vantaggio di giocare il match di ritorno in Italia, ma soprattutto perché ritrova Moise Kean, che ha saltato le ultime due giornate di A per dei problemi familiari, e che da ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo in vista, appunto, di questo importante appuntamento.

Arriva a questa sfida dopo due vittorie il Betis che danno ancora la possibilità di un piazzamento Champions il prossimo anno. E questo nell’ottica del doppio confronto potrebbe essere un fattore. Certo, anche la Viola sogna la massima competizione europea il prossimo anno e domenica va a giocare a Roma contro i giallorossi che vivono uno stato di grazia, quindi il pensiero di Palladino, sicuramente, è quello di uscire indenne dalla trasferta in Andalusia e poi giocarsi tutto al Franchi, che sì, potrebbe fare la differenza.

C’è da dire che il rendimento del Betis, in casa, è quello di una squadra che concede pochissimo. Una sola sconfitta – contro il Villarreal – nelle ultime dieci gare interne fanno capire come davanti al proprio pubblico gli uomini di Pellegrini si esaltino. Trascinato da un Isco – il miglior giocatore della rosa – che ancora in mezzo al campo fa quello che vuole. Chiudere quella fonte vorrebbe dire essere a metà dell’opera, quindi il compito di Mandragora sarà quello non solo di continuare a segnare – due gol nelle ultime due gare di Conference – ma soprattutto schermare i passaggi verso il fantasista. Ci aspettiamo, oggettivamente, una sfida molto tattica. La Fiorentina dovrà essere brava a reggere l’urto iniziale e poi ripartire, appoggiandosi a quel centravanti che sì, può fare la differenza e che ha mille motivazioni per fare bene. Crediamo, quindi, che la Viola possa uscire indenne.

Come vedere Betis-Fiorentina in diretta tv e streaming

La sfida Betis-Fiorentina valida perla semifinale d'andata di Conference League, è in programma giovedì alle 21:00.

Il pronostico

Un pareggio che la Fiorentina prenderebbe assai bene, visto che terrebbe tutto aperto nel match di ritorno. Gara da almeno una rete per squadra quindi, anche il possibile risultato esatto, è quello più classico.

Le probabili formazioni di Betis-Fiorentina

BETIS (4-2-3-1): Adrian; Ruibal, Bartra, Natan, Perraud; Cardoso, Altimira; Antony, Isco, Fornals; Hernandez.

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Prongarcic, Mari, Ranieri; Folorunsho, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Gudmundsson, Kean.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1