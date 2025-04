Pronostici Serie B 1 maggio ore 15:00: playoff e salvezza, scontri da brividi

Serie B, il Palermo ha compiuto un bel balzo in classifica nelle ultime settimane ma i playoff non sono ancora sicuri. Alla Samp invece serve l’impresa per non sprofondare.

Mancano solo quattro giornate alla fine di una stagione regolare che promette ancora parecchi colpi di scena, soprattutto per quanto riguarda la lotta per i playoff e quella per evitare la retrocessione. Nelle ultime settimane ha fatto un bel balzo in classifica il Palermo: i rosanero – una delle grandi delusioni di questo torneo visti gli ingenti investimenti effettuati dalla società sul mercato – stanno provando a sistemare le cose e ad assicurarsi quantomeno il quinto posto, distante solo 2 lunghezze dopo le tre vittorie ottenute nelle ultime quattro giornate, compresa quella di domenica scorsa contro una diretta concorrente come il Catanzaro (1-3).

Troppi alti e bassi per la squadra di Alessio Dionisi: la sensazione è che con una rosa del genere – alla quale nel mese di gennaio, durante il mercato, è stato aggiunto un cannoniere spietato come il finlandese Pohjanpalo, autore di ben 9 gol in 10 partite – si poteva fare molto di più. I siciliani in questo turno tenteranno di scavalcare la Juve Stabia, approfittando del fatto che i campani si toglieranno punti a vicenda con il Catanzaro.

La spinta del “Barbera” potrebbe fare la differenza nella sfida con il Sudtirol, che domenica ha compiuto un significativo passo verso la salvezza battendo proprio la Juve Stabia e tornando a vincere dopo quasi un mese: gli altoatesini attualmente sono fuori dalla zona rossa ma i 3 punti di vantaggio sulla quintultima non gli consentono di dormire sonni tranquilli. A Palermo sarà complicato evitare la sconfitta: un gol, in ogni caso, la squadra di Fabrizio Castori riuscirà molto probabilmente a realizzarlo, dal momento che i rosanero non fanno registrare un clean sheet da sei giornate.

Le previsioni sulle altre partite

Il Bari venerdì scorso non è riuscito a dare continuità al successo con il Palermo. I Galletti, battuti al San Nicola dal Modena, sono scivolati fuori dalla zona playoff.

Solamente una vittoria negli ultimi sette turni per i biancorossi di Moreno Longo, adesso obbligati a vincere a Cosenza per non perdere definitivamente il treno playoff. Contro i Lupi non possono sbagliare: gli uomini di Massimiliano Alvini, sempre desolatamente ultimi, hanno quasi tirato i remi in barca con la sconfitta di Salerno ed in caso di k.o. coi pugliesi la retrocessione potrebbe diventare aritmetica. Continua a rischiare grosso la Sampdoria: dopo il cambio in panchina e la vittoria di misura con il Cittadella sembrava che i blucerchiati avessero svoltato ma la sconfitta con la Carrarese complica di nuovo tutto. Evani e i suoi uomini, terzultimi, dovranno gettare il cuore oltre l’ostacolo contro la Cremonese a Marassi, ma potrebbe non bastare visto che i grigiorossi sono rientrati in corsa per il terzo posto, sono in gran forma e non perdono da metà febbraio.

Con tre vittorie nelle ultime quattro il Modena ha raggiunto l’ottavo posto e ad oggi giocherebbe i playoff. Il derby con la Reggiana cela inevitabilmente delle insidie – i granata hanno appena interrotto il digiuno di vittorie e vanno alla ricerca di punti salvezza – ma i Canarini stanno oggettivamente meglio e secondo noi partono leggermente favoriti.

Non sa più vincere invece il Cesena, altra squadra che i playoff rischia di non giocarli dopo essere rimasta a lungo tra le prime otto: i romagnoli fanno visita ad un Mantova non ancora salvo ed affamato di punti, che in casa sa spesso il fatto suo (davanti al proprio pubblico i virgiliani hanno perso solo 4 partite su 16).

Serie B: possibili vincenti

Bari o pareggio (in Cosenza-Bari)

Palermo (in Palermo-Sudtirol)

Mantova o pareggio (in Mantova-Cesena)

Modena (in Modena-Reggiana)

Le partite da almeno due gol complessivi

Cosenza-Bari

Sampdoria-Cremonese

Serie B: le partite da almeno un gol per squadra

Palermo-Sudtirol

Sampdoria-Cremonese

La partita da meno di tre gol complessivi

Modena-Reggiana

Comparazione quote

La vittoria del Palermo in Palermo-Sudtirol è quotata a 2.20 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai. Il segno “Gol” in Sampdoria-Cremonese è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.77 su Snai.

