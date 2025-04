I pronostici di mercoledì 30 aprile: non solo Champions League

I pronostici di mercoledì 30 aprile: c’è la seconda semifinale di Champions League Barcellona-Inter, ma ci sono anche altre partite in palinsesto

Dopo 2 anni l’Inter torna a far capolino tra le prime quattro del continente ma a differenza del 2023, quando contese l’accesso alla finale ai cugini del Milan, è l’unica italiana tra le semifinaliste. Per tornare a giocare l’ultimo atto della Champions League, tuttavia, i nerazzurri hanno davanti un ostacolo ancora più difficile rispetto a quello superato nei quarti, il Bayern Monaco. Parliamo del Barcellona, tra le squadre attualmente più forti e più in forma d’Europa, che può ancora realizzare il famigerato Triplete (sarebbe la terza volta nella sua storia dopo il 2009 e il 2015).

Lautaro Martinez e compagni arrivano in Catalogna con tre sconfitte di fila sul groppone, contro Bologna, Milan e Roma. Tutte molto pesanti, più nella sostanza che nella forma: quella con il Milan in Coppa Italia (0-3) ha fatto svanire il sogno Triplete; quelle in campionato con rossoblù (1-0) e giallorossi (0-1) rappresentano una mazzata per i piani scudetto.

La squadra di Flick, tra l’altro imbattuta a Montjuic in questa edizione della Champions, parte con i favori del pronostico e dovrebbe aggiudicarsi la prima delle due semifinali. Il fatto però che i blaugrana, oltre a dominare il gioco, concedano sempre tanto all’avversario fa pensare ad una gara da almeno una rete per parte.

I pronostici sulle altre partite

C’è una semifinale anche nella Champions League asiatica, e in campo c’è uno specialista di questa competizione, qualsiasi sia il conteninente in cui si giochi: Cristiano Ronaldo. L’Al Nassr allenato dall’italiano Stefano Pioli dovrà superare l’ostacolo rappresentato dai giapponesi del Kawasaki Frontale: missione alla portata in una sfida da almeno tre gol complessivi, con l’over 2,5 che si è sempre ripetuto nelle ultime sei partite giocate dalla squadra della Saudi Pro League.

A proposito di over e gol occhio anche a Brondby-Silkeborg, Mansfield-Peterborough e Blackpool-Birmingham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 CASA + MULTIGOL 1-3 OSPITE in Barcellona-Inter, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Al Nassr (in Al Nassr-Kawasaki Frontale, AFC Champions League, ore 18:30)

(in Al Nassr-Kawasaki Frontale, ore 18:30) Mansfield Town o pareggio (in Mansfield Town-Peterborough United, League One, ore 20:45)

(in Mansfield Town-Peterborough United, ore 20:45) Barcellona (in Barcellona-Inter, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Brondby-Silkeborg, Coppa di Danimarca , ore 18:30

, ore 18:30 Al Nassr-Kawasaki Frontale , AFC Champions League , ore 18:30

, , ore 18:30 Mansfield-Peterborough, League One, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Blackpool-Birmingham , League One , ore 20:45

, , ore 20:45 Barcellona-Inter, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Barcellona-Inter, Champions League, ore 21:00