Sinner l’ha fatto alle sue spalle: fuori la verità

Jannik Sinner, adesso tutti sanno cosa ha fatto il numero 1 del mondo: era questione di tempo, sapevamo che la verità sarebbe venuta a galla.

“Come immaginavo, hai usato questo tempo anche per concentrarti maggiormente nella tua fondazione che già hai annunciato tempo fa: orgogliosi di te”. Poche parole, ma tutte giuste, che sintetizzano alla perfezione la reazione che la maggior parte degli utenti dei social network ha avuto rispetto alla notizia circolata nelle scorse ore.

Sbagliava di grosso chi credeva che Jannik Sinner si stesse annoiando o che intendesse riservare tutto quel tempo libero solo a se stesso e ai suoi affetti. Il numero 1 del mondo ha fatto molto di più di quello che pensassimo, in questi mesi trascorsi lontano dai riflettori. Alle spalle del circuito e del pubblico ha creato qualcosa di grande, il che sta a significare, come suggerisce per l’appunto il post che abbiamo incollato sopra, che ha speso questi 90 giorni nel migliore dei modi. Non li ha sprecati, insomma, sebbene non gli siano serviti a nulla in termini di ranking e di circuito.

Adesso è ufficiale: la Jannik Sinner Foundation ha visto la luce e il campione azzurro ha voluto farlo sapere, ad una settimana dal suo rientro in campo, attraverso un video estremamente significativo. Fanno parte del consiglio di amministrazione Alex Vittur, manager di Jannik, Stefano Domenicali, direttamente dalla Formula 1, e Luca Maestri, che è invece ex direttore finanziario di Apple.

Adesso tutti sanno cosa ha fatto Jannik Sinner

La Fondazione è senza scopo di lucro ed è finalizzata a promuovere l’emancipazione dei bambini, in Italia e nel resto del mondo, attraverso lo sport e l’istruzione. Sosterrà i giovani atleti ma non solo, dunque: “Attraverso il nostro lavoro – queste le parole dell’organizzazione – vogliamo mostrare ai ragazzi cosa è possibile fare, non solo nello sport ma anche nella vita”.

La nostra missione è quella di aprire più porte a più bambini – sono le parole di Vittur all’interno del comunicato stampa diramato per ufficializzare il lancio – perché ogni sogno merita di essere riconosciuto, sostenuto e di avere la possibilità di realizzarsi“. Questo Sinner lo sa bene ed è il motivo per cui ha deciso di dare vita ad una Fondazione che aiutasse quanti, come lui, sperano che il proprio sogno si realizzi e che non resti chiuso a chiave, come spesso accade, in un cassetto.

Per riuscirsi, la Fondazione sosterrà progetti scolastici e programmi sportivi, ma anche iniziative comunitarie volte a rendere tanto lo sport quanto l’istruzione accessibili ad ogni livello.