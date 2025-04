Pronostico Sassuolo-Carrarese: Grosso non fa regali

Sassuolo-Carrarese è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 19:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Non solo per una questione personale, ma anche per dare un senso di regolarità al campionato. Il Sassuolo, promosso in Serie A con largo anticipo, ha fatto capire andando a vincere sul campo del Cesena nello scorso fine settimana, di non voler concedere niente a nessuno. Neppure una squadra che era, ed è, in lotta per un posto nei playoff, ha potuto fare nulla contro il dominio degli emiliani che sin dalla prima giornata hanno fatto capire di avere intenzioni belliche. E alla fine hanno raggiunto il proprio obiettivo.

E contro la Carrarese – una squadra tranquilla, che difficilmente potrà andare alla post season, sia davanti che dietro – la musica dovrebbe cambiare. Il Sassuolo vuole continuare a divertirsi – non gli rimane altro da qui alla fine della stagione – e regalare gioie e soddisfazioni ai propri tifosi. Quasi come per scusarsi di quello che la squadra lo scorso anno in A non è riuscita a fare. Anche perché poi gli uomini sono quasi tutti gli stessi, quindi è giusto che, anche loro, dimentichino del tutto il passato.

Quindi? Quindi la striscia di cinque risultati utili che la Carrarese ha piazzato fino al momento, si interromperà in maniera brusca al Mapei Stadium. In una gara che, però, diverse emozioni le dovrebbe regalare.

Il pronostico

Almeno tre reti in questo match. Almeno un gol anche della Carrarese. Ma chi ne segnerà uno in più dell’avversario sarà il Sassuolo che si prenderà la terza vittoria di fila, l’ennesima di una stagione straordinaria.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Carrarese

SASSUOLO (4-3-3): Satalino; Toljan, Romagna, Muharemovic, Pierangolo; Iannoni, Obiang, Ghion; Berardi, Moro, Laurienté.

CARRARESE (3-5-2): Bleve; Minucci, Guarino, Imperiale; Zanon, Zuelli, Schiavi, Cherubini, Cicconi; Torregrossa, Finotto.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1