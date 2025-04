Pronostico Nottingham Forest-Brentford: almeno un sogno continua

Nottingham-Brentford è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca giovedì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Il sogno di raggiungere la finale di Fa Cup è durato solamente due minuti. Il tempo che il Manchester City ci ha messo a sbloccare la semifinale, poi chiusa a inizio ripresa dalla rete di Grealish. Poco male per il Nottingham che sì, sperava di tornare a Wembley. Ma che ha un altro grosso obiettivo da raggiungere in questa annata.

La qualificazione alla prossima Champions League ovviamente. Tutta da conquistare perché alle spalle del Liverpool fresco vincitore del titolo, è pura bagarre. Al momento i padroni di casa, a quota 60 punti, sarebbero fuori da un piazzamento. Ma vincere contro il Brentford significherebbe volare addirittura al terzo posto, alle spalle dell’Arsenal. E siccome la formazione ospite, al proprio campionato non ha più nulla da chiedere – chi doveva scendere lo ha già fatto, chi invece si gioca un posto in Europa è troppo avanti – è evidente che in questa partita saranno le motivazioni, e la voglia di mettersi alle spalle una giornata negativa che avrebbe potuto regalare un sogno, a fare decisamente la differenza. Quindi ci appare tutto abbastanza indirizzato.

Il pronostico

Nonostante i bookmaker non credano così tanto ad una vittoria del Nottingham – la quota per la vittoria dei padroni di casa è altissima – noi invece crediamo che la squadra che gioca tra le mura amiche si prenderà tre punti pesantissimi per il proprio cammino e si piazzerà almeno fino al weekend dentro un posto Champions.

Le probabili formazioni di Nottingham-Brentford

NOTTINGHAM (4-4-2): Sels; Abbott, Milenkovic, Murillo, Toffolo; Gibbs-White, Dominguez, Danilo, Anderson; Wood, Hudson-Odoi.

BRENTFORD (4-2-3-1): Flekken; Kayode, Collins, van der Berg, Lewis-Potter; Norgaard, Yarmolyuk; Mbeumo, Damsgaard, Schade; Wissa.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1