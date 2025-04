Pronostico Cittadella-Brescia: si salvi chi può

Cittadella-Brescia è una partita della trentaseiesima giornata di Serie B e si gioca giovedì alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La classifica della Serie B, dietro, è clamorosa: ci sono quattro squadre a quota 35 punti e, tra queste, ci sono anche Cittadella e Brescia. Solo che i padroni di casa al momento sarebbero retrocessi mentre gli ospiti, almeno, avrebbero la possibilità di giocarsi i playout. Una situazione incredibile quella che si è venuta a creare, senza dimenticare che, a tre giornate dalla fine, ci sono delle squadre che si potrebbero ritrovare, con un risultato negativo, risucchiate nella zona rossa e che potrebbero retrocedere direttamente nonostante adesso si trovino addirittura fuori dagli spareggi post regular-season.

Evidente, quindi, che la partita Cittadella e Brescia possa decidere in maniera definitiva la stagione. Due formazioni che si presentano a questo appuntamento dopo aver perso rispettivamente contro la Reggiana (in pieno recupero, quindi una sconfitta che ha fatto malissimo) e contro il Pisa (ormai avviato alla A), che ha anche messo a rischio la panchina di Rolando Maran. Il presidente del Brescia, Cellino, uno assai abituato a cambiare sempre in panchina, per il momento ha deciso di tenere il tecnico. Ma non sappiamo come possa finire la stagione dentro i lombardi, soprattutto se dovesse arrivare un’altra sconfitta.

Dopo la vittoria in casa dello Spezia a marzo, sembrava che il Brescia potesse arrivare sereno al finale di stagione. Ma una serie di due sconfitte e un pareggio – abbinate alla classifica cortissima della quale vi abbiamo parlato – hanno messo in crisi tutto. Ovvio che il pari serva a poco, soprattutto al Cittadella che, almeno all’inizio, cercherà di prendere in mano le redini del gioco. Il Brescia, almeno questa è la nostra lettura del match, si difenderà e cercherà di ripartire velocemente per colpire. Ma di solito, queste partite, alla fine, quando sono incanalate, di grossi scossoni non ne mandano. E quindi crediamo fortemente che possa finire in pareggio. Basterà a Maran per salvare la panchina?

Il pronostico

Una gara che ci appare scritta, indirizzata, verso un risultato finale che servirà a poco ad entrambe, soprattutto al Cittadella, e che potrebbe anche non salvare la panchina di Maran. Ma la X è altamente probabile. Com’è altamente probabile che entrambe nel corso del 90′ possano trovare la via della rete.

Le probabili formazioni di Cittadella-Brescia

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Salvi, Pavan, Capradossi, Carissoni; Amatucci, Casolari, Trocnhin; Vita; Rabbi, Desogus

BRESCIA (3-5-2): Lezzerini; Adorni, Cistana, Jallow; Dickmann, Bisoli, Verreth, Besaggio, Nuamah; Borrelli, Moncini.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1