Pronostico Barcellona-Inter: a caccia di un’altra impresa come nel 2010

Barcellona-Inter è un match valido per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca mercoledì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Dopo 2 anni l’Inter torna a far capolino tra le prime quattro del continente ma a differenza del 2023, quando contese l’accesso alla finale ai cugini del Milan, è l’unica italiana tra le semifinaliste. Per tornare a giocare l’ultimo atto della Champions League, tuttavia, i nerazzurri hanno davanti un ostacolo ancora più difficile rispetto a quello superato nei quarti, il Bayern Monaco. Parliamo del Barcellona, tra le squadre attualmente più forti e più in forma d’Europa, che può ancora realizzare il famigerato Triplete (sarebbe la terza volta nella sua storia dopo il 2009 e il 2015).

A proposito di Triplete la sfida con i catalani in semifinale evoca ricordi dolcissimi ai tifosi della Beneamata. Nel 2010, prima di tornare a sollevare per la prima volta dopo 45 anni la coppa dalle grandi orecchie, l’Inter, all’epoca allenata da José Mourinho, dovette prendersi proprio lo scalpo dei blaugrana, eliminati in semifinale al termine di due gare epiche, nonostante i nerazzurri partissero nettamente sfavoriti.

Anche stavolta servirà un’impresa per avere ragione di un Barça che è davanti all’Inter nelle quote (e non di poco). A maggior ragione dopo gli ultimi risultati fatti registrare dalla squadra di Simone Inzaghi, che dà l’impressione di essere arrivata al momento clou svuotata di idee ma soprattutto di energie. Lautaro Martinez e compagni arrivano in Catalogna con tre sconfitte di fila sul groppone, contro Bologna, Milan e Roma. Tutte molto pesanti, più nella sostanza che nella forma: quella con il Milan in Coppa Italia (0-3) ha fatto svanire il sogno Triplete; quelle in campionato con rossoblù (1-0) e giallorossi (0-1) rappresentano una mazzata per i piani scudetto, visto che il Napoli ne ha subito approfittato ed è volato a +3 sui campioni d’Italia in carica.

Inter, incubo “mani vuote”

L’incubo di restare clamorosamente a mani vuote dopo essere rimasti in corsa su tutti i fronti a fine aprile inizia dunque a tormentare i giocatori dell’Inter, chiamati a non disunirsi nel match più decisivo e complicato della stagione.

Gli uomini di Inzaghi, del resto, in Champions hanno fatto addirittura meglio rispetto al campionato. Nel maxi-girone hanno chiuso quarti, con gli stessi punti del Barcellona (19) e subendo a malapena un solo gol. Nella fase ad eliminazione diretta hanno eliminato senza grossi problemi il Feyenoord negli ottavi, anche se il capolavoro è stato realizzato nei quarti. Vittoria eroica a Monaco di Baviera (1-2) e 2-2 a San Siro al termine di un match equilibratissimo e di rara intensità.

In coppa ha brillato pure il Barcellona. La squadra di Hansi Flick, arrivata seconda nella fase a girone unico con il miglior attacco (28 gol segnati), dagli ottavi in poi ha avuto un percorso relativamente semplice.

Né Benfica né Borussia Dortmund sono stati in grado di impensierire i catalani, che hanno toppato soltanto la gara di ritorno coi tedeschi (3-1), a qualificazione però ormai acquisita (l’andata era finita 4-0). Il Barcellona, tra l’altro, sabato scorso si è aggiudicato il secondo trofeo stagionale dopo la Supercoppa di Spagna, mettendo in bacheca pure la Coppa del Re grazie al successo nell’emozionante Clasico con il Real Madrid, piegato 3-2 dopo i tempi supplementari. Con i Blancos il Barça si sta contendendo anche la Liga: a 5 giornate dalla fine il vantaggio sugli eterni rivali è di 4 punti.

Flick neppure contro l’Inter potrà contare su Lewandowski, che spera di recuperare per il ritorno. In ogni caso, il tecnico tedesco dispone di talmente tanta qualità che nelle ultime partite ha dimostrato di poter fare a meno dell’esperto centravanti polacco. Dubbi e grattacapi invece per Inzaghi: l’allenatore nerazzurro spera di riavere – almeno a mezzo servizio – i convalescenti Thuram e Dumfries, ma quasi certamente a Montjuic non avrà Pavard, fermato da un problema alla caviglia.

Come vedere Barcellona-Inter in diretta tv in chiaro e streaming gratis

Barcellona-Inter è in programma mercoledì alle 21:00 e si giocherà allo stadio Olimpico “Lluis Companys” di Barcellona. L’incontro verrà trasmesso in streaming su Amazon Prime Video ed in chiaro su NOVE (canale 9 del digitale terrestre e 149 di Sky). Su Amazon Prime Video la telecronaca sarà effettuata da Sandro Piccinini, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini. Abbonarsi alla piattaforma, che ha l’esclusiva su 16 gare del mercoledì di Champions League, ha un costo di 4,99 euro al mese o di 49,90 euro all’anno. Chi non è ancora abbonato può attivare gratis una prova di 30 giorni.

Comparazione quote

La vittoria del Barcellona è quotata a 1.62 su Goldbet e Lottomatica e a 1.63 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.55 su Snai.

Il pronostico

Le tre sconfitte con Bologna, Milan e Roma – senza segnare neppure un gol – ridimensionano ulteriormente l’Inter, che dovrà ritrovarsi se vuole avere chance di prevalere su un Barcellona in grande spolvero. Anche i precedenti fanno sorridere i blaugrana, che ha vinto la metà dei 16 scontri con i nerazzurri in Europa (8 vittorie catalane, 5 pareggi e 3 successi dell’Inter), non perdendo mai davanti al proprio pubblico. La squadra di Flick, tra l’altro imbattuta a Montjuic in questa edizione della Champions, parte dunque con i favori del pronostico e dovrebbe aggiudicarsi la prima delle due semifinali. Il fatto però che i blaugrana, oltre a dominare il gioco, concedano sempre tanto all’avversario fa pensare ad una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Barcellona-Inter

BARCELLONA (4-2-3-1): Szczesny; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Martín; Gavi, Pedri; Yamal; Dani Olmo, Raphinha; Ferrán Torres.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1