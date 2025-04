Pronostico Al Nassr-Kawasaki: Ronaldo e Pioli fanno la differenza

Al Nassr-Kawasaki è valida per la semifinale della Champions League asiatica. Probabili formazioni e pronostico

Contro i giapponesi del Kawasaki, arrivati a questo punto della manifestazione ribaltando diversi pronostici, l’Al Nassr di Ronaldo e Pioli hanno la netta possibilità di vincere e andare in finale di Champions League asiatica, probabilmente contro l’Al-Hilal per quello che si prospetta un derby arabo incredibile.

Si gioca in una gara secca, e questo ovviamente ci spinge a dire che i due professionisti citati nel titolo possono ovviamente fare la differenza. Di partite del genere, da dentro o fuori, il campione portoghese ne ha giocate parecchie nella sua carriera e, in moltissime, è stato decisivo. Quindi anche in questo match crediamo, fortemente, che possa trascinare i compagni in finale. Ci si gioca tutto in una sola partita, quella in programma al King Saud di Riad. E anche il pubblico, ovviamente, spingerà i gialli sulle tribune e darà il proprio contributo.

L’Al Nassr è arrivato in semifinale dopo aver eliminato nei quarti lo Yokohama: un quattro a uno senza storia che ha messo in evidenza un fattore. La squadra di Pioli sta vivendo un ottimo momento di forma e lo sfrutterà nel miglior modo possibile anche nella sfida di mercoledì. Di dubbi in questo caso su chi andrà in finale non ce ne sono e non ce ne possono essere.

Dove vedere Al Nassr-Kawasaki in diretta tv e in streaming

La sfida Al Nassr-Kawasaki, valida per la semifinale della Champions League asiatica, è in programma mercoledì 30 aprile alle 18:30. In Italia il match in questione non potrà essere seguito su nessuna piattaforma. A differenza di quanto succedeva lo scorso anno con alcune partite di questo campionato che venivano trasmesse da Sportitalia.

La vittoria dell'Al-Nassr è quotata a 1.35 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai.

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l'eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

Una gara a senso unico senza possibilità che il risultato possa avere un esito diverso dalla vittoria dell’Al Nassr. Match, inoltre – così come successo nelle ultime sei uscite della squadra di Pioli – da almeno tre reti complessive. Vittoria, gol e spettacolo. E poi appuntamento in finale. Tutto scritto.

Le probabili formazioni di Al Nassr-Kawasaki

AL NASSR (4-4-2): Bento; Sultan, Simakan, Lajami, Al Najdi; Yahya, Otavio, Brozovic, Mane; Duran, Cristiano Ronaldo. KAWASAKI (4-2-3-1): Yamaguchi; Sasaki, Takai, Maruyama, Miura; Kawahara, Yamamoto; Ienaga, Wakizaka, Marcinho; Erison.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1