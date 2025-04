I pronostici di martedì 29 aprile: non solo Champions League

I pronostici di martedì 29 aprile: al via le semifinali di Champions League con Arsenal-PSG, ma ci sono anche altre partite in palinsesto

Quando lo scorso ottobre Arsenal e PSG si incrociarono nella rivoluzionaria League Phase in pochi potevano immaginare che circa sette mesi dopo si sarebbero ritrovati in semifinale, a contendersi un pass per la finalissima di Monaco di Baviera. All’epoca, infatti, la squadra di Luis Enrique non era ancora “sbocciata” del tutto, almeno a livello continentale: nonostante il dominio del possesso, i parigini non seppero sfruttare le occasioni e finirono per farsi infilzare due volte (2-0, reti di Havertz e Saka) dai Gunners, più cinici e spietati.

Da dicembre in poi, invece, i campioni di Francia sono cresciuti esponenzialmente, anche grazie all’acquisto di Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli per circa 80 milioni di euro. Ad oggi poche squadre in Europa giocano meglio del PSG, trascinato anche dai suoi giovani talenti come Barcola e Doué. Insomma, la sensazione è che il tecnico spagnolo sia riuscito a creare una “macchina perfetta”, in grado di vincere con enorme anticipo la Ligue 1 – imbarazzante il loro dominio in patria – ma soprattutto di iniziare a brillare in Champions League.

Per il PSG, tuttavia, sarà complicato uscire indenne da uno “stadio-fortino” come l’Emirates Stadium. L’Arsenal, infatti, in Champions League non ha ancora perso davanti ai propri tifosi e l’ha fatto appena una volta in Premier League, anche grazie alla sua difesa di ferro (solo 2 gol subiti in 12 gare di coppa) ed al suo gioco che garantisce grande equilibrio tra le due fasi.

I pronostici sulle altre partite

Non sarà l’unica semifinale di Champions League in programma oggi: si giocherà anche quella asiatica con una sfida tutta made in Arabia tra Al Hilal e Al Ahli. I precedenti stagionali sono in perfetto equilibrio. Una vittoria per parte nella Saudi Pro League – entrambe hanno vinto in trasferta – due partite in cui il numero complessivo dei gol non è mai stato inferiore a tre (1-2 e 2-3). Nella Supercoppa dello scorso agosto ad avere la meglio fu invece l’Al-Hilal, ma soltanto dopo i calci di rigore (i 90 regolamentari erano terminati 1-1). Ci aspettiamo un altra sfida molto combattuta e da almeno un gol per parte.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X DOPPIA CHANCHE + MULTIGOL 1-4 in Arsenal-PSG, Champions League, ore 21:00

Vincenti

Malmo (in Malmo-Oster, Allsvenskan, ore 19:00)

(in Malmo-Oster, ore 19:00) Burton o pareggio (in Burton-Wigan, League One, ore 20:45)

(in Burton-Wigan, ore 20:45) Arsenal o pareggio (in Arsenal-PSG, Champions League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Malmo-Oster, Allsvenskan , ore 19:00

, ore 19:00 Sturm Graz II-First Vienna, Austria 2. Liga, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Arsenal-PSG , Champions League , ore 21:00

, , ore 21:00 Al Hilal-Al Ahli, AFC Champions League, ore 18:30

Il “clamoroso”

• X in Arsenal-PSG, Champions League, ore 21:00