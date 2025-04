Arsenal-PSG, cartellini e falli commessi: quattro calciatori da tenere d’occhio

Arsenal-PSG, la prima delle due semifinali di Champions League si preannuncia tirata e spettacolare: i pronostici sui possibili ammoniti.

La sfida tra Arsenal e PSG è quanto di meglio possa offrire, in questo momento, una manifestazione come la Champions League in semifinale. Sul piano del gioco, infatti, hanno brillato entrambe in quest’edizione della coppa dalle grandi orecchie, eccellendo sotto tanti punti di vista.

I Gunners, oltre a fare benissimo nella fase a girone unico, hanno lasciato tutti a bocca aperta prendendosi lo scalpo del Real Madrid nei quarti di finale: due prestazioni di enorme personalità da parte degli uomini di Mikel Arteta, capaci di travolgere 3-0 i Blancos di Carlo Ancelotti e di andare a vincere pure al “Bernabeu”, in barba a qualsiasi miedo escenico.

L’impresa invece il PSG l’ha realizzata agli ottavi, eliminando la squadra che aveva collezionato più punti di tutti nel maxi-girone, il Liverpool. Gli uomini di Luis Enrique ci sono riusciti dominando gioco e possesso, ribaltando tutto dopo aver perso – immeritatamente – l’andata a Parigi: da una formazione che è stata in grado di imporsi in uno stadio come Anfield, in una stagione in cui i Reds hanno vinto in scioltezza la Premier League, ci si può aspettare davvero di tutto. I parigini, come al solito senza rivali in patria (Ligue 1 vinta con 6 turni d’anticipo) sono cresciuti esponenzialmente da gennaio in poi e, mai come adesso, danno l’impressione di essere pronti a vincere un trofeo sognato e agognato da oltre un decennio.

Arsenal-PSG, Timber e Lewis-Skelly a rischio giallo

All’Emirates Stadium ci aspettiamo dunque una gara ad alta intensità e parecchio equilibrata, tra due squadre in gran forma e che, pur con delle sostanziali differenze, giocano un grande calcio.

Il PSG quasi certamente farà meglio rispetto all’ultimo precedente, andato in scena nella fase a girone unico. I transalpini in quell’occasione dovettero arrendersi 2-0 ai Gunners in una partita in cui il cinismo dell’Arsenal fece la differenza.

Luis Enrique sogna la rivincita, con l’obiettivo di far ritorno a Parigi con un risultato positivo. La sensazione è che la tensione si taglierà a fette. E se lo scorso ottobre gli ammoniti furono soltanto due – Fabian Ruiz del PSG e Calafiori dell’Arsenal, entrambi per proteste – stavolta l’arbitro potrebbe sventolarne qualcuno in più. I campioni di Francia sfrutteranno principalmente le fasce per fare male ai Gunners ed “aprire” la loro granitica difesa: sul taccuino del direttore di gara rischiano di finire i due terzini di Arteta, Timber e Lewis-Skelly, entrambi molto fallosi (l’olandese è stato ammonito 7 volte in campionato). Per loro non sarà facile contenere Kvaratskhelia ed uno tra Doué o Barcola. Nel PSG invece bisognerà tenere d’occhio Nuno Mendes, alle prese con il velocissimo Saka, e Joao Neves, primatista di tackle in Ligue 1.

Timber quasi ammonito Plus, Lewis-Skelly quasi ammonito Plus, Joao Neves quasi ammonito Plus e Nuno Mendes quasi ammonito Plus hanno un valore di 18,81 volte la posta su Goldbet.