Tennis, che calura sotto rete: scollatura irresistibile

In campo fa caldo come non mai: il completo sportivo le calza a pennello e dimenticarsi di questa scollatura sarà una vera e propria impresa.

Dall’esterno sembrerebbe che la sua vita sia tutta rose e fiori. E di sicuro Morgan Riddle non ha a che fare con i problemi che attanagliano la gente comune, ma questo non vuol dire che la sua quotidianità sia perfetta come pare. Proprio di recente, a tal proposito, la fidanzata di Taylor Fritz ha rivelato, in un’intervista tragicomica, tutti gli ostacoli e gli intoppi di una vita glamour come la sua.

In qualità di wag, ma soprattutto di influencer, gira il mondo per 11 mesi all’anno in compagnia del suo affascinante boyfriend. Un tempo lunghissimo, nell’arco del quale, così dice, gliene capitano sempre di tutti i colori. Le è successo di dover viaggiare con una scarpa sola, per esempio, visto che la macchina a raggi X, in aeroporto, aveva risucchiato in un buco nero l’altra. O di dover affrontare un’intossicazione alimentare dietro l’altra, cosa che le accade piuttosto spesso, soprattutto a certe latitudini.

Poi c’è stato il tentativo di rapimento ad Acapulco, per non parlare dell’incursione di alcuni malviventi negli appartamenti che lei e Taylor fittano in occasione degli appuntamenti del calendario Atp. Non ci si annoia mai, insomma, dentro e a margine del circuito maggiore, ma è evidente che la vita della Riddle non sia perfetta come ci pare guardando le foto e i video aesthetic che posta ormai da svariati anni a questa parte.

Décolleté da paura: tutti pazzi per la bella Morgan

C’è una cosa, però, che è esattamente così come la vediamo: lei. Morgan è una delle wag più belle di tutti i tempi: elegante e raffinata, sofisticata e sempre impeccabile, il popolo dei social impazzisce letteralmente per lei.

Le foto che posta sui social non sono mai banali o scontate, anzi. La Riddle è una grande esperta in fatto di contenuti social e lo si evince chiaramente dallo scatto, strategico in tutto e per tutto, che ha pubblicato qualche ora fa. Mentre Taylor è impegnato al Masters 1000 di Madrid, lei si è divertita un mondo con uno shooting bollente sotto rete.

Si è agghindata come una vera tennista, con un dettaglio hot, però, a fare da contorno a tutto: un top talmente scollato che non ci stupirebbe scoprire che molti follower abbiano avuto un mancamento, imbattendosi in questa immagine. La Riddle, insomma, gliel’ha fatta ancora una volta…