Tennis, la fidanzata non passa inosservata: ha steso Berrettini

Irresistibile dentro e fuori dal campo: così la più cool del tennis internazionale è riuscita, ancora una volta, ad infrangere centinaia di cuori.

Guai a dire che viva all’ombra della sua dolce metà solo perché è una wag. Lo segue in ogni sua trasferta, non c’è partita in cui non sieda all’interno del box destinato ai team dei tennisti in gara, ma Morgan Riddle non è una assolutamente una di “quelle” fidanzate. Sgomitando e mettendoci tutto l’impegno di cui era capace è riuscita a crearsi, addirittura, un’identità ben precisa che si sposa alla perfezione con la professione del suo compagno.

Lei non gioca a tennis, mentre lui sì e lo fa anche piuttosto bene. Il suo fidanzato è Taylor Fritz, che al Masters 1000 di Miami, appena passato agli archivi, ha fatto il botto come non mai stendendo anche Berrettini. Non è un caso che sia quarto nel ranking Atp, anzi: è sintomatico non solo di un grande talento, ma anche di continuità a livello di performance e di risultati. Merita di stare ai piani alti della classifica mondiale, dunque, così come la sua bellissima partner merita di essere diventata popolarissima.

Morgan non si limita ad accomodarsi nella tribuna d’onore e ad incitare l’uomo che le sta accanto ormai da diversi anni. La Riddle è, infatti, una delle influencer più famose del momento, capace com’è stata di intrecciare la sua passione per la moda al fatto di essere, per forza di cose, un habituè dei palcoscenici tennistici più prestigiosi.

Panico all’Hard Rock Stadium: non sbaglia mai un colpo

Il suo feed è semplicemente delizioso. Pullula, provate a dargli un’occhiata, di scatti che la ritraggono con indosso outfit che sono sempre perfettamente in pendant con la cornice in cui gioca il suo Taylor.

A Wimbledon risplendeva con i suoi look bon ton ed immacolati, tanto per dirne una, ma il punto è che non sbaglia mai un colpo. Mai. Bella com’è, d’altra parte, non potrebbe essere altrimenti. Elegante e raffinata, sofisticata e sempre sorridente, ha, insomma, una marcia in più. Nel circuito la conoscono tutti e anche i tifosi, oramai, sanno benissimo chi sia quella biondina composta e mozzafiato che siede sempre accanto all’allenatore del numero 4 del mondo.

A Miami, però, l’ha combinata grossa. Chi la conosce sarà ormai abituato, più o meno, al suo fascino, ma dinanzi all’abitino che ha indossato in occasione di uno dei match di Fritz c’era da rimanerci secchi. Un minidress attillatissimo, quasi una seconda pelle, di colore rosso fuoco, che metteva bene in evidenza le sue incredibili curve. E anche stavolta, la “partita” è indiscutibilmente sua.