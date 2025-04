Rientro burrascoso per Sinner: pugnalata da Djokovic e Alcaraz

L’annuncio ufficiale penalizza il campione altoatesino: ecco cosa è successo alla vigilia del rientro in campo del numero 1 del mondo.

Tra una settimana a quest’ora il peggio sarà finalmente passato. Jannik Sinner avrà finito di scontare la sua sospensione e tutto tornerà, almeno si spera, com’era un tempo. Avrà, forse, un po’ più di rabbia negli occhi, il numero 1 del mondo, che si dice non sia stato del tutto d’accordo, almeno in principio, con l’idea di stringere un accordo con la Wada.

Non riteneva giusto dover pagare per un errore che sostiene di non aver mai commesso, ma tant’è. Oramai, appunto, la vicenda Clostebol appartiene ad un tempo lontano ed è giusto che tutti, lui per primo, se la lascino alle spalle una volta per tutte. Cosa che dovrebbero fare anche i suoi colleghi, soprattutto quelli che, in questi mesi, si sono affannati a parlare della sua situazione senza usare troppo tatto nei riguardi del numero 1 del mondo.

Potrebbe attenderlo, alla luce di ciò, un rientro un po’ più burrascoso del previsto. Qualcuno potrebbe guardarlo in maniera diversa, ma pazienza: imparerà ben presto, conoscendolo, a farsene una ragione e ad infischiarsene allegramente. Proprio come, del resto, il suo collega Novak Djokovic ha dovuto mandare giù un boccone molto, ma molto, amaro. Qualcosa di cui non avevamo minimamente contezza fino a qualche ora fa, fino a quando non ha trovato il coraggio di rivelarlo al mondo intero.

Niente da fare per Sinner: questa gara la vince Alcaraz

Chi segue il tennis saprà bene che Nole ha 2 figli, uno dei quali sembrerebbe particolarmente appassionato allo sport praticato dal suo papà. Peccato solo, però, che non faccia il tifo per lui, ma per qualcun altro.

Sì, avete capito bene: il piccolo Stefan, che vediamo spesso in tribuna con mamma Jelena e con la sorellina Tara, non è esattamente il fan numero 1 del mitico Djokovic. C’è un tennista che gli piace molto di più, al punto da seguirne con grande attenzione le gesta. Durante la semifinale del Masters 1000 di Montecarlo lo ha addirittura filmato mentre era in azione, a riprova del fatto che apprezza il suo stile di gioco e che Carlos Alcaraz – è di lui che stiamo parlando – è senza ombra di dubbio il suo idolo.

“Per Stefan – ha raccontato Nole – Nadal non è più il numero uno. Adesso adora Alcaraz, li ama entrambi da morire. Imita il modo in cui giocano, il dritto di Nadal… È bellissimo”. Ed è bello anche che Djokovic lo lasci libero di tifare per chi vuole. Anche se, diciamoci la verità, da italiani avremmo apprezzato molto di più se a Stefan fosse piaciuto Sinner, piuttosto che il suo più acerrimo rivale…