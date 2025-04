Pronostico Verona-Cagliari: segna con il contagocce nel 2025

Verona-Cagliari è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sia Verona che Cagliari non si avvicinano a questo rush finale con l’acqua alla gola. Entrambe hanno un buon margine sulla zona retrocessione – i sardi sono a +5, i veneti a +7 – ma ciò non significa che siano già salve, anzi. Mancano ancora cinque turni di campionato e la sensazione è che la lotta per non retrocedere potrebbe riservare qualche sorpresa: nessuna delle due, dunque, può permettersi rilassamenti. Al contrario, bisognerà cercare di fare al più presto quei 5 o 6 punti che consentiranno agli uomini di Paolo Zanetti e a quelli di Davide Nicola di raggiungere la quota della tranquillità ed evitare di essere risucchiati nella bagarre.

I campanelli d’allarme, per esempio, sono tornati a suonare in casa Cagliari dopo le due sconfitte di fila con Inter e Fiorentina: prevedibile il k.o. di San Siro con i nerazzurri, meno quello con i viola di mercoledì scorso all’Unipol Domus, con Viola e compagni che si sono fatti rimontare dalla squadra di Raffaele Palladino dopo essere andati in vantaggio quasi subito con un gol di Piccoli (1-2). I rossoblù non vincono praticamente da un mese e da metà gennaio in poi hanno fatto registrare a malapena due vittorie. Un cammino molto simile a quello del Verona, che però una settimana fa si è arreso 1-0 all’arrembante Roma di Claudio Ranieri (1-0) dopo quattro risultati positivi (una vittoria e tre pareggi). Gli scaligeri sono diventati più solidi nel corso del campionato ma l’attacco ne ha probabilmente risentito: nessuno ha segnato meno reti di loro (5, escludendo gli autogol) nel 2025 in Serie A.

Verona-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Zanetti con ogni probabilità non avrà a disposizione Tengstedt e Dawidowicz, entrambi bloccati in infermeria insieme al lungodegente Harroui, che ha terminato la stagione. In attacco dovrebbero giocare Sarr e Mosquera, quest’ultimo in vantaggio su Livramento. In mediana Bernede e Duda, sulla trequarti invece agirà Suslov. Scontata la conferma di Ghilardi in difesa.

Pesantissima l’assenza di Piccoli nel Cagliari per squalifica. Nicola perde uno dei suoi uomini migliori: davanti l’esperienza di Pavoletti potrebbe essere preferita all’esuberanza di Coman. Un altro forfait non di poco conto è quello di Mina in difesa: il colombiano rientrerà solo a metà maggio.

Come vedere Verona-Cagliari in diretta tv e in streaming

La sfida Verona-Cagliari è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio “Bentegodi” di Verona e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Verona-Cagliari anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 253). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Verona è imbattuto da 14 gare casalinghe contro il Cagliari. All’andata l’hanno spuntata i sardi 1-0 ma è dal lontano 1972 che i rossoblù non vincono entrambe le sfide con gli scaligeri nel corso dello stesso campionato. Numeri che fanno ipotizzare un match molto equilibrato ed in cui non si segnerà tantissimo: un pareggio, infatti, potrebbe andare bene ad entrambe.

Le probabili formazioni di Verona-Cagliari

VERONA (3-4-1-2): Montipò; Ghilardi, Coppola, Valentini; Tchatchoua, Bernede, Duda, Bradaric; Suslov; Sarr, Mosquera.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Zappa, Palomino, Luperto, Augello; Adopo, Prati; Zortea, Viola, Luvumbo; Pavoletti.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1