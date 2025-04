Pronostico Leeds-Bristol City: esonero in vista nonostante la promozione

Leeds-Bristol City è un match valido per la quarantacinquesima giornata di Championship e si gioca lunedì alle 21:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

Entrambe a quota 94 punti, dopo l’ultimo turno di campionato hanno fatto festa sia Leeds che Burnley, tutte e due promosse in Premier League con 180 minuti d’anticipo. Una stagione davvero pazzesca per Whites e Clarets, bravi a seminare lo Sheffield United – l’altra squadra che è rimasta a lungo in corsa per la promozione diretta – negli “ultimi metri”. La forza della squadra di Daniel Farke risiede principalmente in un attacco che ha realizzato la bellezza di 89 gol in 44 partite.

Al Leeds ora non rimane che contendersi il primo posto (puramente simbolico) con il Burnley. In caso di arrivo a pari punti sarebbe decisiva la differenza reti. Il +60 dei Whites però è davvero difficile da colmare, dal momento che i Clarets sono “solo” a +46. Lunedì scorso, nel frattempo, ad Elland Road Ampadu e compagni hanno dato prova per l’ennesima volta della loro potenza offensiva, strapazzando 6-0 il malcapitato Stoke City e centrando il quarto successo consecutivo. Il Leeds in questo parziale ha brillato pure in difesa, collezionando tre clean sheet. Tuttavia, nonostante questi numeri e l’obiettivo promozione centrato il club potrebbe decidere di non confermare Farke: il tecnico tedesco, le cui esperienza in Premier League non sono state proprio entusiasmanto, rischia dunque di essere esonerato a fine torneo. Un vero e proprio paradosso.

Tra le squadre che invece stanno lottando per un posto nei playoff c’è pure il Bristol City, prossimo avversario dei Whites a Elland Road. I Robins sarebbero stati certi di un posto tra le prime sei già una settimana fa ma la sconfitta sorprendente sul campo del Luton Town (3-1) ha complicato le cose. Con due partite ancora da giocare la squadra allenata da Liam Manning deve difendere un vantaggio di quattro punti sul Middlesbrough e Milwall, che attualmente sono appaiati in settima posizione.

Come vedere Leeds-Bristol City in diretta tv e streaming

La sfida Leeds-Bristol City, valida la quarantacinquesima giornata di Championship ed in programma lunedì alle 21:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. Per quanto riguarda l’Italia i diritti per la trasmissione del campionato cadetto inglese non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Over 2.5” è quotato a 1.80 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.75 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Chi ha da perdere in questa sfida è solo il Bristol City, chiamato a difendere il quinto posto per non scivolare fuori dalla zona playoff proprio sul più bello. I Robins sperano che il Leeds non si sia ancora ripreso dai postumi della festa promozione ma è improbabile che i Whites, ormai senza grosse motivazioni, prendano sottogamba questa sfida. Previsti almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Leeds-Bristol City

LEEDS (4-2-3-1): Darlow; Bogle, Rodon, Ampadu, Byram; Gruev, Tanaka; Gnonto, Aaronson, Ramazani; Piroe.

BRISTOL CITY (3-4-2-1): O’Leary; Vyner, Dickie, Roberts; Tanner, Williams, Knight, McCrorie; Bird, Earthy; Wells.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1