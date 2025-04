Pronostico Lazio-Parma: accadrà per la nona volta consecutiva

Lazio-Parma è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

La Lazio ha immediatamente reagito dopo la cocente delusione per l’eliminazione dall’Europa League con una convincente vittoria in casa del Genoa (0-2). Servivano solo i tre punti per dimenticare l’infausta notte dell’Olimpico con il Bodo/Glimt e la squadra di Marco Baroni, pur con il morale sotto i piedi, è riuscita a fare bottino pieno a Marassi, uno stadio sempre molto ostico da espugnare.

Bisogna dire che le cose si sono messe subito bene per i biancocelesti, in superiorità numerica dopo 20 minuti per via dell’espulsione del genoano Otoa: con un uomo in più, la Lazio ha avuto gioco facile contro un avversario che ha ormai poco da dire in questo campionato e con un gol per tempo (prima Castellanos e poi Dia) ha sbrigato la pratica Grifone. Un successo importante perché ha permesso ai capitolini di rientrare in piena corsa per un posto tra le prime quattro: il Bologna quarto ha un solo punto in più, ma è stato fondamentale raggiungere la Juventus a quota 59 e tenere allo stesso tempo dietro i cugini della Roma, a -2.

Insomma, da qui a fine maggio la Lazio si gioca tantissimo: per continuare a sperare nella Champions League Zaccagni e compagni non dovranno sbagliare le gare sulla carta alla portata come quella con il Parma. Gli emiliani hanno cambiato passo con l’arrivo di Cristian Chivu in panchina, acquisendo maggiore compattezza e solidità, e mercoledì scorso è arrivata una vittoria cruciale contro una big, la Juventus, capitolata 1-0 al “Tardini”: decisivo il gol dell’argentino Pellegrino, uno di quei giocatori che sembrano aver beneficiato di più del cambio di guida tecnica. I ducali hanno 31 punti, sei in più della terzultima. Sentono profumo di salvezza ma non possono mollare sul più bello.

Lazio-Parma: le ultime notizie sulle formazioni

In casa Lazio gli assenti sono Patric, Nuno Tavares e Lazzari, oltre allo squalificato Belahyane. Baroni medita di confermare interamente l’assetto tattico della sfida di Marassi, con Dia nuovamente alle spalle dell’unica punta Castellanos. Il tecnico biancoceleste rispetto a Genova ritrova Isaksen, squalificato mercoledì scorso. Qualche dubbio in difesa, dove si contendono una maglia Hysaj e Marusic.

Dall’altro lato, invece, Chivu dovrà fare a meno di tre elementi importanti come Estevez, Vogliacco e Bernabé. Il modulo scelto all’allenatore romeno sarà il 3-5-2, con Pellegrino e Bonny coppia d’attacco e Hainaut e Valeri sulle corsie esterne. Capitan Delprato, con il passaggio a questo modulo, andrebbe a ricoprire il ruolo di braccetto nella difesa a tre.

Come vedere Lazio-Parma in diretta tv e in streaming

La sfida tra Lazio e Parma è in programma lunedì alle 20:45 allo stadio Olimpico di Roma e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. Sarà possibile vedere Lazio-Parma anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all'evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252).

Il pronostico

È un Parma in fiducia quello che si presenta all’Olimpico: gli emiliani, reduci dalla vittoria sulla Juventus, non perdono da due mesi e nelle ultime sei gare hanno collezionato 5 pareggi e un successo, oltre a tre clean sheet. Per la Lazio, dunque, non sarà semplice piegare la squadra di Chivu, che sta brillando particolarmente in fase di non possesso. I biancocelesti rimangono in ogni caso favoriti – negli ultimi 8 precedenti all’Olimpico contro il Parma hanno sempre vinto – in un match in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Lazio-Parma

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Castellanos.

PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Leoni, Valenti; Hainaut, Hernani, Keita, Sohm, Valeri; Bonny, Pellegrino.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1