Pronostico Arsenal-PSG: voglia di rivincita nel fortino londinese

Arsenal-PSG è un match valido per l’andata delle semifinali di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Quando lo scorso ottobre Arsenal e PSG si incrociarono nella rivoluzionaria League Phase in pochi potevano immaginare che circa sette mesi dopo si sarebbero ritrovati in semifinale, a contendersi un pass per la finalissima di Monaco di Baviera. All’epoca, infatti, la squadra di Luis Enrique non era ancora “sbocciata” del tutto, almeno a livello continentale: nonostante il dominio del possesso, i parigini non seppero sfruttare le occasioni e finirono per farsi infilzare due volte (2-0, reti di Havertz e Saka) dai Gunners, più cinici e spietati. L’allenatore del PSG, infatti, a fine gara fece i complimenti all’Arsenal per aver pressato alto si dai primi minuti.

Da dicembre in poi, invece, i campioni di Francia sono cresciuti esponenzialmente, anche grazie all’acquisto di Kvaratskhelia, arrivato dal Napoli per circa 80 milioni di euro. Ad oggi poche squadre in Europa giocano meglio del PSG, trascinato anche dai suoi giovani talenti come Barcola e Doué. Insomma, la sensazione è che il tecnico spagnolo sia riuscito a creare una “macchina perfetta”, in grado di vincere con enorme anticipo la Ligue 1 – imbarazzante il loro dominio in patria – ma soprattutto di iniziare a brillare in Champions League (da oltre un decennio l’obiettivo primario del club) non appena è salito il coefficiente di difficoltà.

Un’altra inglese per Luis Enrique

Il PSG, dopo aver strapazzato i connazionali del Brest negli spareggi, si è preso lo scalpo di ben due squadre inglesi, il favoritissimo Liverpool – i Reds avevano fatto la parte del leone nella League Phase – e l’Aston Villa.

Luis Enrique ora confida nella regola del “non c’è due senza tre”, visto che sulla loro strada c’è un altro club di Premier League, l’Arsenal. Per tornare a giocare una finale dopo cinque anni, i parigini dovranno uscire vittoriosi dal doppio confronto con i Gunners, allenati da un altro tecnico originario della Spagna, Mikel Arteta.

Rispetto al PSG, i londinesi appaiono più avanti nel percorso di crescita. Sebbene non siano ancora riusciti a vincere la Premier League – anche quest’anno dovranno accontentarsi del secondo posto dopo aver inseguito invano il Liverpool – in Europa Odegaard e compagni hanno dimostrato di avere le carte in regola per puntare a quella Champions League sognata praticamente da sempre (l’ultima finale giocata dall’Arsenal è quella del 2006, persa contro il Barcellona di Ronaldinho). Il loro cammino nella coppa dalle grandi orecchie è stato più netto rispetto al PSG. Nella fase campionato i Gunners hanno chiuso al terzo posto dietro a Liverpool e Barcellona e nella fase ad eliminazione diretta, dopo aver strapazzato il PSV Eindhoven con un complessivo 9-3, hanno fatto l’impresa eliminando il Real Madrid campione in carica, battuto sia a Londra che in Spagna.

Sia Arsenal che PSG hanno un po’ snobbato gli ultimi impegni di campionato, a dimostrazione del fatto che la coppa adesso ha assoluta priorità. I Gunners hanno pareggiato 2-2 con il Crystal Palace, i transalpini invece hanno incassato la loro prima sconfitta in questa edizione della Ligue 1, arrendendosi 3-1 in casa ad un Nizza più motivato. Luis Enrique a Londra potrà contare sull’intera rosa a disposizione: l’unico ballottaggio è in attacco, dove si contendono una maglia Doué e Barcola. Nell’Arsenal sono diversi gli assenti, tra cui il ghanese Partey, squalificato. Mancheranno all’appello Gabriel Jesus, Havertz, Gabriel e Tomiyasu. In dubbio Calafiori.

Come vedere Arsenal-PSG in diretta tv e in streaming

Arsenal-PSG è in programma martedì alle 21:00 all’Emirates Stadium di Londra, in Inghilterra. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.30 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.87 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Sono 5 i precedenti tra Arsenal e PSG, con i parigini che non sono mai riusciti ad avere la meglio sugli inglesi. Bilancio di tre pareggi e due vittorie dei londinesi, tra cui quella dello scorso ottobre. Il match andato in scena nella fase campionato però non deve trarre in inganno. La squadra di Luis Enrique ha fatto passi da gigante da allora. Ed è pronta a giocarsi le sue carte in questa semifinale, equilibratissima sulla carta. Per il PSG, tuttavia, sarà complicato uscire indenne da uno “stadio-fortino” come l’Emirates Stadium. L’Arsenal, infatti, in Champions League non ha ancora perso davanti ai propri tifosi e l’ha fatto appena una volta in Premier League, anche grazie alla sua difesa di ferro (solo 2 gol subiti in 12 gare di coppa) ed al suo gioco che garantisce grande equilibrio tra le due fasi. Non è da escludere, dunque, che il numero dei gol complessivi sia inferiore a tre.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Arsenal-PSG

ARSENAL (4-3-3): Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Rice, Merino; Saka, Trossard, Martinelli.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Kvaratskhelia, Dembélé, Barcola.

Arsenal-PSG: chi vince? Arsenal

Pareggio

PSG View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-1