Like a iosa per la posa killer: tutti pazzi per la tennista, incluso Djokovic

Anche Novak Djokovic ha ammirato e apprezzato la posa statuaria della sua fortissima collega: tempesta di like e di commenti per la campionessa.

Ha superato in scioltezza il primo turno, ma non è riuscita a fare altrettanto bene al secondo. Dopo la vittoria di misura su Victoria Azarenka, è caduta sotto i colpi di Ekaterina Alexandrova e ha dovuto salutare, pertanto, il pubblico del Mutua Madrid Open. Un vero peccato per Olga Danilovic, che aveva tutte le carte in regola per fare molto meglio di quanto non abbia fatto sulla terra rossa della capitale iberica.

Fortuna che la numero 34 del mondo potrà rifarsi molto presto, zeppo com’è di appuntamenti il calendario Wta. Avrà giusto il tempo di godersi qualche giorno di relax che subito dovrà volare a Roma per gli Internazionali d’Italia. E chissà che nel Bel Paese la tennista serba, amatissima dal popolo del tennis ma anche da quello dei social, non riesca a prendersi una bella rivincita, dopo la disfatta di Madrid.

Il mattone tritato, del resto, ha sempre esaltato le sue caratteristiche di gioco. Sin da quando, ancora giovanissima, vinse il titolo di doppio al Roland Garros. Era il 2017 e la bella Olga aveva solamente 16 anni, ma il tempo non avrà di certo scalfito la sua dimestichezza con la terra rossa e la sua passione per questa superficie, così diversa da tutte le altre.

Che schianto Olga Danilovic: quelle gambe chilometriche

Lei, dal canto suo, ce la metterà tutta. Così come, d’altra parte, ce la mette tutta, ogni giorno, per deliziare i suoi follower. Lo fa di continuo, come se proprio non riuscisse a resistere alla tentazione di procurare loro un bel capogiro.

Non che le venga difficile, intendiamoci. Oltre ad essere una bravissima tennista, infatti, la Danilovic è anche una bellissima 24enne. Alta 1 metro e 82, atletica e con un corpo da urlo, sembra una dea qualunque cosa indossi. Inclusi i completi sportivi che sfoggia quando è in campo, che esaltano il suo splendido fisico da stella del tennis.

Quando poi, in occasione di qualche evento speciale, tira fuori dal guardaroba un mini abito come quello che ha su nella foto che abbiamo appena sottoposto alla vostra attenzione, allora sì che c’è da impazzire. A maggior ragione se, come in questo caso, le viene la splendida idea di spararsi una posa così letale. Le sue gambe chilometriche, accavallate in modo così sexy, avranno fatto prendere una bella sbandata a ben più di un follower. Talmente bella da piacere a tutti, insomma. Perfino a Novak Djokovic, che non ha fatto mancare il suo like in calce a questo scatto.