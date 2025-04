I pronostici di lunedì 28 aprile: Serie A, Championship e altri campionati

I pronostici di lunedì 28 aprile, ci sono tre posticipi di Serie A, uno di Championship e altri campionati minori come l’Eerste Divisie

La trentaquattresima giornata di Serie A si completa questo lunedì con le restanti tre partite, si parte alle 18:30 con Udinese-Bologna. La squadra allenata da Italiano è in lotta per la qualificazione alla prossima Champions League e nel 2025 hanno totalizzato più punti persino di Inter e Napoli, le due squadre che si stanno contendendo lo Scudetto. Occhio, però, ad un possibile scatto d’orgoglio dei bianconeri, che non perdono tre gare di fila davanti ai propri tifosi dal 2021, con l’allenatore Runjaić a rischio esonero: possibile almeno un gol per parte con i felsinei comunque imbattuti.

Restando in zona Champions League, la Lazio non può fallire contro il Parma che però è in fiducia: gli emiliani, reduci dalla vittoria sulla Juventus, non perdono da due mesi e nelle ultime sei gare hanno collezionato 5 pareggi e un successo, oltre a tre clean sheet. I biancocelesti rimangono in ogni caso favoriti – negli ultimi 8 precedenti all’Olimpico contro il Parma hanno sempre vinto – in un match in cui verosimilmente andranno a segno entrambe.

I pronostici sulle altre partite

L’ultima partita riguarda invece la zona retrocessione. Le sconfitte di ieri di Venezia ed Empoli danno una mano a Verona e Cagliari, distanti rispettivamente sette e cinque punti dal terzultimo posto. Un passo in avanti a braccetto farebbe comodo ad entrambe le squadre e un pareggio sarebbe un ulteriore passo verso la salvezza.

Per quanto riguarda invece “over” e “gol”, occhio a queste partite di Eerste Divisie: Jong Ajax-Helmond, Jong PSV-Eindhoven e Venlo-De Graafschap.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Udinese-Bologna, Serie A, ore 20:45

Vincenti

Lazio (in Lazio-Parma, Serie A, ore 20:45)

(in Lazio-Parma, ore 20:45) Verona o pareggio (in Verona-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

(in Verona-Cagliari, ore 20:45) Almeria (in Almeria-Racing Club Ferrol, Segunda Division, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Leeds-Bristol City , Championship , ore 21:00

, ore 21:00 Jong PSV-FC Eindhoven , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Venlo-De Graafschaap, Eerste Divisie, ore 20:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Udinese-Bologna , Serie A , ore 18:30

, , ore 18:30 Jong Ajax-Helmond , Eerste Divisie , ore 20:00

, , ore 20:00 Raufoss-Egersund, Obos-Ligaen, ore 19:00

Il “clamoroso”

• X in Verona-Cagliari, Serie A, ore 20:45