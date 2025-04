Tennis, il top c’è ma non si vede: oceanica bellezza

In men che non si dica, l’hanno sommersa di like e di commenti carichi di entusiasmo: con l’ultima fotografia ha decisamente spaccato.

Il nome che la sua mamma e il suo papà le hanno dato rispecchia perfettamente il suo modo di essere. Il prénom Océane richiama, infatti, l’immensità e la bellezza degli oceani, una bellezza che, guarda caso, appartiene anche a lei. Possiede un fascino sconfinato, incommensurabile, capace, insomma, di fare breccia nel cuore di tutti, perché “tangibile” e immediato.

La Océane di cui vogliamo parlarvi oggi si chiama di cognome Dodin. E sì, è proprio lei, la tennista di origini francesi che occupa, ad oggi, il 326esimo posto della classifica mondiale. La 28enne di Lilla ha vinto, nel corso della sua carriera, ben 18 titoli. Diciassette di essi sono ITF, mentre uno, quello che ha conquistato alla Coupe Banque Nationale nel 2016, è un WTA. A questo trionfo fece seguito un’incredibile scalata della classifica, come si evince dal fatto che, qualche mese dopo, si fosse issata fino al 46esimo posto del ranking mondiale femminile.

Non è stata continua nel circuito maggiore quanto lo è stato in quello minore, ma la bella Dodin si è comunque presa una gran bella soddisfazione. Nel gennaio del 2024 ha centrato nientepopodimeno che gli ottavi di finale dell’Australian Open, un palcoscenico che le ha permesso di farsi conoscere e di balzare agli onori della cronaca sportiva.

Subito virale la foto cattura-like: sex appeal alle stelle

C’è un altro motivo ancora, al di là dei suoi trascorsi tennistici, che fa di Océane Dodin una delle tenniste più apprezzate dell’epoca contemporanea. Se non avete idea di che faccia abbia, beh, sappiate che questa tennista francese è davvero bellissima.

Ad un gioco estremamente aggressivo da fondo campo associa un viso semplicemente incantevole, nonché un corpo scolpito dal durissimo allenamento al quale si sottopone ogni giorno in campo e in palestra. I suoi idoli sono Roger Federer e Maria Sharapova, ma lei non sa forse di essere, a sua volta, la beniamina di molti dei suoi follower.

Ad ogni fotografia postata sui social – come l’ultima, quella in cui indossa un top talmente minimal da sembrare invisibile – fanno seguito, puntualmente, centinaia e centinaia di like e di commenti. Il pubblico la apprezza e il numero dei suoi sostenitori sembrano destinato a crescere sempre più. Ad oggi ne conta poco meno di 45mila, ma se continua così ne vedremo delle belle.