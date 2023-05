Inarrestabile Maria Sharapova: reggiseno e stivali per un look rock’n’roll

Inarrestabile Maria Sharapova: l’ex tennista, oggi affermata imprenditrice, è riuscita ancora una volta a lasciare il web a bocca aperta.

Sono passati tre anni dal ritiro ufficiale dalle competizioni di Maria Sharapova, famosa per essere stata una delle migliori tenniste della sua generazione. Conosciuta anche con il soprannome “La tigre siberiana”, oggi è un’affermata imprenditrice e può vantare un enorme seguito sui social. Il merito è anche del suo fascino e dei suoi look impeccabili: l’ultimo, in particolare, ha lasciato il web a bocca aperta.

“La tigra siberiana” è salita alla ribalta nel mondo del tennis da bambina, dimostrando fin da subito di essere una promessa della disciplina. Non ci ha messo molto tempo prima di aggiudicarsi le sue prime vittorie: nel 2003 ha esordito all’Austrlian Open, il suo primo torneo dello Slam, e qualche mese più tardi ha trionfato al Japan Open.

A distanza di due anni, è schizzata in cima al ranking mondiale facendosi conoscere in tutto il mondo come la numero uno. Nel corso della sua incredibile carriera, ha vinto un totale di 36 titoli del WTA. I traguardi raggiunti l’hanno resa una delle tenniste più famose degli ultimi anni.

Nel 2020 Sharapova ha deciso di dire addio al mondo del tennis. L’ex giocatrice ha appeso la racchetta al chiodo dopo aver collezionato una serie invidiabile di trionfi. Due anni prima, si è fidanzata con l’imprenditore Alexander Gilkers, insieme al quale è diventata mamma nel 2022 del suo primogenito, Theodore.

Maria Sharapova, si è presentata all’evento come una vera diva

Col passare del tempo, anche la campionessa si è buttata nel settore dell’imprenditoria, raggiungendo ottimi risultati anche in questo campo. Negli ultimi giorni ha avuto occasione di partecipare ad un evento dedicato proprio al tema del business e dell’innovazione, al quale ha preso parte sfoggiando un look che non è passato inosservato.

La splendida Sharapova si è presentata con indosso un outfit piuttosto particolare, caratterizzato da un reggiseno nero che ha abbinato ad una lunga gonna scura, una giacchetta in pelle e un paio di stivali fino al ginocchio con tanto di tacco a spillo. Ha optato per un look decisamente rock’n’roll, provocante e originale, che ha sorpreso i fan.

L’outfit mette perfettamente in risalto il suo fisico statuario. L’ex tennista – alta, dagli occhi verdi e con un corpo da sogno – sembra una vera e propria diva, che non ha di certo paura di osare ed è sempre pronta a giocare con stili diversi. Anche questa volta è riuscita a fare colpo su tutti.