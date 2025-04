Pronostico Udinese-Bologna: l’entusiasmo fa la differenza

Udinese-Bologna è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 18:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

A distanza di cinquantuno anni il Bologna tornerà a giocare una finale di Coppa Italia: il prossimo 14 maggio all’Olimpico di Roma i rossoblù sfideranno il Milan in un match che potrebbe regalare al club felsineo il primo trofeo dal lontano 1974. Si tratta anche della quarta finale nel giro di soli due anni per Vincenzo Italiano, che ne aveva già disputate tre quando sedeva sulla panchina della Fiorentina (senza vincerne però nessuna).

Un finale di stagione incandescente, dunque, per Orsolini e compagni, che potrebbero fare addirittura meglio rispetto ad un anno fa: se ad inizio campionato bissare la qualificazione alla Champions League sembrava una missione impossibile, adesso non è più così. Basta dare un’occhiata alla classifica: con la vittoria all’ultimo respiro contro l’Inter, decisa da una meravigliosa semirovesciata di Orsolini (1-0), il Bologna ha scavalcato di nuovo la Juventus e si è ripreso il quarto posto, volando a +1 sui bianconeri: prima di due partite da cuori forti contro Juve e Milan, che anticipano la finalissima di Coppa Italia, i rossoblù andranno a caccia di punti pesanti nella trasferta contro l’Udinese, reduce dalla quinta sconfitta di fila. Le numerose assenze e le scarse motivazioni – i friulani hanno già da tempo conquistato la salvezza – stanno forse incidendo sulle prestazioni degli uomini di Kosta Runjaic, che hanno pure praticamente smesso di segnare (un gol nelle ultime 5 partite). Una settimana fa l’Udinese ha perso anche lo scontro diretto per il decimo posto con il Torino (2-0).

Udinese-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

La siccità offensiva dell’Udinese può essere spiegata con le numerose assenze in attacco: Thauvin è in dubbio anche per il match con il Bologna, mentre Lucca rientrerà solo a metà maggio. Davanti dovrebbe giocare Davis, supportato da Iker Bravo. In difesa non ci sarà Bijol, squalificato: al suo posto è pronto Kristensen.

Italiano ha ruotato parecchi giocatori nella semifinale di ritorno con l’Empoli in Coppa Italia: davanti si rivedrà Castro – anche se Dallinga ha risposto di nuovo presente in coppa, trovando la via del gol – mentre a centrocampo Aebischer tornerà a fare coppia con Freuler. Dietro Miranda e Calabria ritornano dal 1′ al posto di De Silvestri e Lykogiannis.

Come vedere Udinese-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Udinese e Bologna, in programma lunedì alle 18:30 al Bluenergy Stadium di Udine, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Il Bologna ha incassato appena una sconfitta negli ultimi dieci precedenti con l’Udinese, parziale in cui si sono registrati ben 7 pareggi. Visto l’andazzo dei friulani, si può dare fiducia ai felsinei, che nel 2025 hanno totalizzato più punti persino di Inter e Napoli, le due squadre che si stanno contendendo lo scudetto. Occhio, però, ad un possibile scatto d’orgoglio dei bianconeri, che non perdono tre gare di fila davanti ai propri tifosi dal 2021: prevediamo almeno un gol per parte.

Le probabili formazioni di Udinese-Bologna

UDINESE (4-4-1-1): Okoye; Ehizibue, Kristensen, Solet, Kamara; Atta, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp; Iker Bravo; Davis.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Calabria, Beukema, Lucumì, Miranda; Freuler, Aebischer; Ndoye, Odgaard, Orsolini; Castro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2