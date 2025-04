Pronostico Napoli-Torino: imbattibilità casalinga lunghissima

Napoli-Torino è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sudata, sofferta più del previsto. Ma la vittoria di Monza contro una squadra che ha un piede e mezzo in Serie B è stata di fondamentale importanza per un Napoli che ha saputo approfittare del passo falso dell’Inter a Bologna, raggiungendo i nerazzurri in cima alla classifica, a quota 71 punti. Il gol di McTominay – c’ha pensato di nuovo lo scozzese a togliere le castagne dal fuoco ad Antonio Conte – ha permesso ai partenopei di annullare lo svantaggio nei confronti dei campioni d’Italia in carica, che sembrano essere a corto di benzina.

E adesso la sensazione, confrontando i calendari delle due squadre che si stanno contendendo il tricolore, è che l’inerzia si sia spostata dalla parte degli azzurri: da qui al 25 maggio il Napoli potrà concentrarsi solo sul campionato, mentre l’Inter, oltre ad avere degli ostacoli più difficili da superare sul proprio cammino, nelle prossime settimane spenderà molte energie anche nelle due semifinali di Champions League con il Barcellona.

Per gli uomini di Conte inizia dunque un mese cruciale, in cui dovranno farsi trovare pronti in caso di nuovo inciampo da parte di Lautaro Martinez e compagni. Contro il Torino, tuttavia, servirà una prestazione diversa da quella che il Napoli ha offerto una settimana fa in Brianza contro l’ultima della classe. I granata sulla carta non hanno obiettivi realistici ma tra le squadre che gravitano attorno all’ottavo posto sembrano essere quelli più pimpanti, come ha dimostrato la vittoria di mercoledì scorso con l’Udinese (2-0), decisa dai gol di Adams e Dembélé: per gli uomini di Paolo Vanoli è stato il settimo risultato positivo nelle ultime otto giornate.

Napoli-Torino: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Napoli si è di nuovo fatto male Neres, tegola non indifferente per Conte: il tecnico salentino vede ridursi le opzioni in attacco e non è da escludere che nel tridente, con Politano e Lukaku, verrà adattato Spinazzola. La speranza dell’allenatore azzurro è quella di recuperare quantomeno l’ex di turno Buongiorno: nel caso in cui il difensore non dovesse farcerla, accanto a Rrahmani giocherà Marin.

Dall’altro lato, Vanoli ritrova Coco in difesa ma perde Gineitis a centrocampo. In mediana dovremmo rivedere Linetty di fianco a Ricci, con Casadei spostato qualche metro più avanti sulla trequarti. In dubbio Vlasic.

Come vedere Napoli-Torino in diretta tv e in streaming

La sfida Napoli-Torino, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Maradona” di Napoli, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Comparazione quote

La vittoria del Napoli è quotata a 1.40 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.80 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Il pronostico

Il Napoli ha vinto sei delle ultime otto gare con il Torino, collezionando ben 5 clean sheet in questo parziale. In casa, poi, gli azzurri non perdono da ben 12 partite con i granata, il cui ultimo successo al “Maradona” risale al 2009. Difficilmente la squadra di Conte, pur apparsa sottotono ed alle prese con qualche assenza di troppo (Neres), sprecherà quest’occasione contro un avversario che non ha più nulla da chiedere al campionato: Napoli favorito in una gara da meno di tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Napoli-Torino

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Zambo Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Spinazzola.

TORINO (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Pedersen, Maripan, Coco, Biraghi; Linetty, Ricci; Karamoh, Casadei, Elmas; Adams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0