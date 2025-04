Pronostico Fiorentina-Empoli: tabù da sfatare per la Viola

Fiorentina-Empoli è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Senza il suo cannoniere Kean, costretto a dare forfait per motivi personali, mercoledì scorso la Fiorentina ha tirato fuori gli attributi nella difficile trasferta di Cagliari (1-2), allungando la striscia di risultati positivi – in campionato i viola non perdono da 5 giornate – e restando in corsa per un posto in Europa. I gigliati, pur rimanendo ottavi, continuano a far parte del gruppone di squadre che sognano di giocare la Champions League il prossimo anno: obiettivo complicato, ma gli uomini di Raffaele Palladino hanno solo 4 punti in meno del Bologna quarto e sulla carta possono ancora dire la loro quando mancano 5 turni alla fine del torneo.

In Sardegna la Fiorentina ha avuto la forza di reagire dopo essere passata in svantaggio, prima pareggiando i conti con Gosens e poi ribaltando i rossoblù con Beltran, stavolta fondamentale anche in fase realizzativa. Una risposta significativa dopo le critiche ricevute in seguito al deludente pareggio con il Parma (0-0) e soprattutto a quello con il modesto Celje (2-2) in Conference League, risultato che in ogni caso non ha impedito ai toscani di staccare il pass per la semifinale con il Betis (l’andata è in programma giovedì prossimo).

Prima di focalizzare l’attenzione sugli spagnoli, però, la Fiorentina dovrà concentrarsi sul derby con l’Empoli, match da non sbagliare per rimanere attaccati al treno europeo. Gli azzurri sono appena riusciti a limitare i danni nella semifinale di ritorno di Coppa Italia (2-1 a Bologna dopo aver perso l’andata 3-0) ma il loro ultimo successo in Serie A risale a dicembre ed il rischio retrocessione è sempre più concreto. La squadra di Roberto D’Aversa condivide attualmente il terzultimo posto con il Venezia, con cui ha pareggiato 2-2 nell’ultimo turno: la salvezza è tuttavia ancora possibile, visto che il Lecce quartultimo ha solo un punto in più.

Fiorentina-Empoli: le ultime notizie sulle formazioni

Kean verso un altro forfait: difficile che l’ex attaccante della Juventus possa tornare a disposizione di Palladino. Davanti dovrebbero essere confermati Beltran e Gudmundsson, ma non ci aspettiamo grandi rivoluzioni da parte del tecnico viola, che molto probabilmente riproprorrà un 11 simile a quello che ha affrontato il Cagliari: un’altra assenza pesante però è quella di Dodò, operato di appendicite.

Nell’Empoli è squalificato Cacace e difficilmente sarà del match Ismajli, uno dei numerosi infortunati con cui deve fare i conti D’Aversa. L’allenatore azzurro però ha fatto rifiatare quasi tutti i titolari in Coppa Italia e nella sfida con la Fiorentina si dovrebbero rivedere i vari Fazzini, Goglichidze, Viti, Grassi, Henderson e Pezzella. In attacco è ballottaggio tra Colombo e Anjorin.

Come vedere Fiorentina-Empoli in diretta tv e in streaming

La sfida Fiorentina-Empoli, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Franchi” di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Empoli ultimamente si è rivelato indigesto ai cugini viola e lo dimostra il fatto che è imbattuto da 5 gare di fila con la Viola in Serie A. La squadra di Palladino quest’anno ha sofferto moltissimo le “piccole” – all’andata, per esempio, non è andata al di là di uno 0-0 con gli azzurri – e la sensazione è che neppure stavolta filerà tutto liscio. Il “Franchi”, tuttavia, sembra essere diventato una sorta di bunker. Tre successi e un pareggio per la Fiorentina nelle ultime 4 gare casalinghe, in cui i gigliati hanno pure tenuto la porta inviolata. Viola favoriti in un match in cui il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente compreso tra 1 e 3.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Empoli

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Pongracic, Pablo Marì, Ranieri; Parisi, Mandragora, Cataldi, Fagioli, Gosens; Beltran, Gudmundsson.

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze, Marianucci, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Fazzini, Esposito; Colombo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1