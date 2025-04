Pronostico Eyupspor-Galatasaray: allungo per lo scudetto

Eyupspor-Galatasaray è una partita valida per la trentatreesima giornata di Super Lig e si gioca domenica alle 18:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Due punti di vantaggio sul Fenerbahce che potrebbero diventare cinque alla fine di questa partita. E, tutto lascia presagire, che andrà proprio così. Il Galatasaray ha ormai il campionato in mano, soprattutto se nel tardo pomeriggio di oggi dovesse arrivare un’affermazione importante contro una squadra che è poco fuori la zona Europa ma che ha poche possibilità di entrarci. Quindi i padroni di casa, quello che dovevano fare in questa stagione lo hanno già fatto. E di certo non si metteranno in mezzo nella corsa al titolo.

Ma se anche lo volessero fare, allora in questo caso il Galatasaray passerà in trasferta mettendo in campo tutte quelle qualità tecniche e fisiche che stanno permettendo di essere primi in classifica e battere in più di un’occasione il Fenerbahce, l’altra squadra che ha cercato di prendere il titolo ma che fino al momento ha fallito miseramente. Trascinato da un Osimhen capocannoniere del torneo con 21 reti – alle sua spalle c’è Piatek – il Gala vuole di fatto chiudere i conti, o quasi, in questa domenica. Anche perché poi il calendario è davvero in discesa e gli ostacolo sono pochi da qui alla fine. Diciamo che questa potrebbe essere realmente la domenica decisiva.

Come vedere Eyupspor-Galatasaray in diretta tv e in streaming

La sfida valida per la trentatreesima giornata di Super Lig Eyupspor-Galatasaray in programma domenica alle 18:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato di calcio turco.

Comparazione quote

La vittoria del Galatasaray è quotata 1.45 Goldbet e Lottomatica e a 1.42 su Snai.

Il pronostico

In una gara da almeno tre reti complessive, il Galatasaray si prenderà una vittoria che potrebbe consegnare una grossa fetta di scudetto. Occhio alla rete di Osimhen, in tutto questo: il nigeriano vuole chiudere il campionato con il titolo di capocannoniere e vuole allungare su Piatek. Sfida da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Eyupspor-Galatasaray

EYUPSPOR (4-1-4-1): Ozer; Vezo, Yalcin, Claro, Meras; Kabasakal; Akbaba, Kayan, Bingol, Ampem; Bozok.

GALATASARAY (4-2-3-1): Muslera; Frankowski, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Akgun, Sara, Mertens; Osimhen.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3