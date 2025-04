Pronostico Bournemouth-Manchester United: rivoluzione e vittoria scritta

Bournemouth-Manchester United è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 15:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Una rivoluzione annunciata che vedrà i suoi frutti proprio in questa domenica. Il Manchester United in casa del Bournemouth ha un solo e unico pensiero: la semifinale di Europa League in programma giovedì prossimo che potrebbe regalare ad Amorim la possibilità di Champions il prossimo anno. Lo ha detto dopo la gara contro il Lione l’allenatore che i Red Devils hanno strappato allo Sporting: “Da adesso in poi farò giocare i giovani”. Così sarà.

E Il Bournemouth già pregusta la vittoria contro uno United senza i pezzi grossi che verranno tenuti a riposo. Una vittoria che permetterebbe a Kluivert e compagni di alimentare le poche speranze, c’è da dire la verità, di una qualificazione europea il prossimo anno. C’è da dire, però, che chiudere subito dopo i posti europei, potrebbe valere ugualmente qualcosa se una tra United e Tottenham riuscisse a vincere la coppa. Le inglesi in questo caso avrebbero un posto in più – perché nessuna delle due può prenderlo dal campionato – e il Bournemouth è proprio lì, pronto a prendersi qualcosa di importante. Detto questo, è evidente che i pensieri diversi della squadra di Manchester faranno la differenza. Una gara che appare abbastanza indirizzata. Che è abbastanza indirizzata.

Il pronostico

Per tutti i motivi che vi abbiamo raccontato prima è evidente che il Bournemouth si prenderà la vittoria contro uno United che non pensa ad altro se non all’Europa League. Match che potrebbe pure regalare almeno tre reti complessive. E la vittoria ai padroni di casa, ovvio.

Le probabili formazioni di Bournemouth-Manchester United

BOURNEMOUTH (4-2-3-1): Kepa; Smith, Zabarnyi, Huijsen, Kerkez; Cook, Adams; Semenyo, Kluivert, Ouattara; Evanilson.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Mazraoui, Maguire, Yoro; Dorgu, Ugarte, Fernandes, Amass; Mount, Garnacho; Hojlund.

