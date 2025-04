I pronostici di domenica 27 aprile: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di domenica 27 aprile, in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Bundesliga e Ligue 1

Sarà una domenica di Serie A ricca di partite: per via dei rinvii dovuti alla morte di Papa Francesco ce ne sono ben sette in programma. Si parte alle 12:30 con il Como autore di un gran girone di ritorno favorito sul Genoa che sembra avere ormai staccato la spina dopo avere raggiunto la salvezza in largo anticipo. Alla stessa ora il Milan ancora ubriaco di gioia per la vittoria del derby di Coppa Italia dovrà fare attenzione alla fame di punti del Venezia desideroso di evitare la retrocessione.

La sfida Scudetto tra Inter e Napoli avverrà a distanza: la squadra di Simone Inzaghi scenderà per prima in campo contro la Roma, ben più facile sulla carta il compito del Napoli contro il Torino. Non ha scuse la Juventus che deve battere il Monza ormai retrocesso per rialzarsi in ottica qualificazione alla prossima Champions League.

I pronostici sulle altre partite

Per quanto riguarda invece “over” e “gol”, occhio a queste partite: Bournemouth-Manchester United e Liverpool-Tottenham di Premier League, Ajax-Sparta Rotterdam di Eredivisie e Marsiglia-Brest di Ligue 1.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1X + OVER 1,5 in Como-Genoa, Serie A, ore 12:30

Vincenti

Juventus (in Juventus-Monza, Serie A, ore 18:00)

(in Juventus-Monza, ore 18:00) Bournemouth (in Bournemouth-Manchester United, Premier League, ore 15:00)

(in Bournemouth-Manchester United, ore 15:00) Liverpool (in Liverpool-Tottenham, Premier League, ore 17:30)

(in Liverpool-Tottenham, ore 17:30) Atalanta (in Atalanta-Lecce, Serie A, ore 20:45)

(in Atalanta-Lecce, ore 20:45) Napoli (in Napoli-Torino, Serie A, ore 18:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Bournemouth-Manchester United, Premier League , ore 15:00

, ore 15:00 Liverpool-Tottenham , Premier League , ore 17:30

, , ore 17:30 Ajax-Sparta Rotterdam, Eredivisie, ore 14:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Inter-Roma , Serie A , ore 15:00

, , ore 15:00 Catanzaro-Palermo , Serie B , ore 15:00

, , ore 15:00 Marsiglia-Brest, Ligue 1, ore 20:45

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Fiorentina-Empoli, Serie A, ore 15:00