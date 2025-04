Pronostico Wolverhampton-Leicester: la sconfitta è la cosa meno amara

Wolverhampton-Leicester è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

La sconfitta che contro i Wolves arriverà per il Leicester – sono cinque le affermazioni di fila per i padroni di casa che non hanno voglia di mollare la presa e che vogliono chiudere in questo modo la stagione – sarà la cosa meno amara in questa settimana per gli ospiti. Sì, perché gli ultimi giorni sono stati caratterizzati da un annuncio assai importante.

Dopo 13 anni, Vardy, alla fine di questa stagione lascerà il Leicester. L’attaccante ha legato la sua carriera, appunto, a questo club, ma è arrivato il momento di dire addio. Non sappiamo dove andrà a giocare e se lo farà ancora – probabilmente sì, non ha parlato di ritiro nonostante le 38 primavere – quello che sappiamo è che si chiude una storia d’amore incredibile che ha fatto sognare milioni di tifosi, non solo in Inghilterra.

Detto questo e passano alla partita, non ci sarà nessuna difficoltà per i padroni di casa nel prendersi questi tre punti contro una formazione che è già retrocessa. Sì, dopo un solo anno il Leicester saluta la Premier League non essendo mai stato in grado di giocare delle partite importanti. Una retrocessione che doveva solamente essere certificata dalla matematica, arrivata nei giorni passati.

