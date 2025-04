Pronostico Werder Brema-St. Pauli: mettono la quinta

Werder Brema-St. Pauli è una partita della trentunesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Le quattro vittorie di fila che il Werder Brema ha piazzato nel corso dell’ultimo mese hanno aperto degli scenari importanti, inaspettati ad un certo punto della stagione. Sì, i padroni di casa, che ospitano un St. Pauli che dovrebbe salvarsi, ma che non lo farà di certo dopo questa partita, stanno bene sotto tutti gli aspetti, quindi possono sognare la quinta vittoria di fila.

Sì, ci sono pochi dubbi su questo. C’è una squadra, quella di casa, che sta benissimo, ce n’è una, quella ospite, che invece non attraversa un buon momento, anzi tutt’altro. E questo è un fattore che per forza di cose deve essere messo in risalto. Crediamo fortemente – e ce lo dice non solo la classifica ma anche il risultato del match d’andata, vinto due a zero dal Werder in trasferta – che i biancoverdi possano prendersi altri tre punti pesantissimi per il proprio cammino. E sognare davvero un piazzamento europeo per la prossima stagione.

Come vedere Werder Brema-St. Pauli in diretta tv e streaming

Werder Brema-St. Pauli è in programma domenica alle 17:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non sarà semplicissimo per il Werder vincere – il St. Pauli dovrebbe trovare almeno un gol – ma i tre punti se li prenderanno senza dubbio i padroni di casa che potrebbero ritrovarsi anche dentro la zona Europa alla fine di questo fine settimana. Ma che nella peggiore delle ipotesi terrebbero vive le speranze di una qualificazione per il prossimo anno.

Le probabili formazioni di Werder Brema-St. Pauli

WERDER BREMA (3-3-2-2): Zetterer; Stark, Friedl, Pieper; Weiser, Lynen, Agu; Stage, Schmid; Burke, Duckson.

ST.PAULI (4-3-3): Vasilj; Nemeth, Wahl, Van der Heyden; Saliakas, Boukhalfa, Smith, Treu; Weisshaupt, Sinani, Guilavogui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1