Pronostico Villarreal-Espanyol: riscatto immediato per la Champions

Villarreal-Espanyol è un recupero della ventiseiesima giornata della Liga: dove vederlo in tv, formazioni e pronostico

Una sconfitta che brucia. Una sconfitta che deve essere immediatamente messa alle spalle. Il Villarreal contro il Celta Vigo in trasferta ci ha rimesso le penne ma ha subito l’occasione, sfruttando il recupero della giornata numero 26 della Liga, si riprendere il cammino per la Champions League.

Una vittoria – contro una squadra salva da un pezzo – permetterebbe al sottomarino giallo di superare il Betis quinto in classifica e quindi riprendersi un posto dentro la massima competizione europea del prossimo anno. Sì, la Spagna, con i risultati che sono arrivati quest’anno, si è presa il diritto di avere una quinta squadra in Champions League e quindi ci sono degli scenari importanti, e da tenere in considerazione, da qui alla fine della stagione.

Che questa sfida sia abbastanza indirizzata verso una vittoria interna, non ce lo dice solamente la classifica – e le conseguenti motivazioni – ma anche i risultati che sono arrivati dagli ultimi incroci. Nelle ultime quattro uscite, il Villarreal, ha sempre vinto contro l’Espanyol che, evidentemente, non riesce in nessun modo a prendere le misure ad una squadra che sta dimostrando di meritare la posizione che ha in graduatoria. Quindi, il pronostico, ci pare abbastanza scontato.

Come vedere Villarreal-Espanyol in diretta tv e streaming

La sfida Villarreal-Espanyol, recupero della ventiseiesima giornata della Liga, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Villarreal è quotata 1.43 su Goldbet e Lottomatica e 1.42 su Snai.

Il pronostico

In una gara che dovrebbe regalare anche una rete per squadra, ci pare evidente che la vittoria del Villarreal è nell’ordine delle cose. Un match con poca storia. E tre punti pesantissimi per i padroni di casa.

Le probabili formazioni di Villarreal-Espanyol

VILLARREAL (4-4-2): Luiz Junior; Femenia, Foyth, Kambwala, S Cardona; Pino, Comesana, Gueye, Baena; Perez, Barry.

ESPANYOL (4-2-3-1): J Garcia; El Hilali, Kumbulla, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Carreras, Exposito, Puado; Fernandez.



POSSIBILE RISULTATO: 2-1