Pronostico Venezia-Milan: succede spesso in questo stadio

Venezia-Milan è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Mercoledì scorso, nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, il Milan ha confermato di avere sull’Inter lo stesso effetto che la kryptonite aveva su Superman, rendendosi indigesto per la terza volta in stagione (tra campionato e coppe) ai nerazzurri, strapazzati 3-0. In questo modo i rossoneri hanno allungato l’imbattibilità nelle stracittadine – quinto risultato utile di fila, con l’Inter che in stagione non è mai riuscita ad avere la meglio sui cugini – ma soprattutto hanno staccato il pass per la finalissima dell’Olimpico, in programma a Roma il prossimo 14 maggio contro il Bologna di Vincenzo Italiano.

Una notte magica per la squadra di Sergio Conceiçao, ossigeno puro in un’annata avara di soddisfazioni, se si esclude il trionfo dello scorso gennaio in Supercoppa Italiana (anche allora fu l’Inter la vittima del Diavolo). Il tecnico portoghese ha indovinato la mossa Jovic – il serbo, protagonista assoluto della semifinale con 2 gol, è in questo momento l’attaccante più in forma – e si è tolto un bel po’ di pressione dalle spalle. La Coppa Italia diventa, a questo punto, l’obiettivo primario per un Milan che, scivolato a -6 dal settimo posto dopo la sconfitta con l’Atalanta, potrà avere accesso all’Europa solamente attraverso la vittoria della coppa nazionale. Il successo roboante nel derby, tuttavia, si trasforma inevitabilmente un’iniezione di entusiasmo. Che possa essere determinante nelle prossime sfide con Venezia e Genoa, ad ogni modo, è tutto da vedere. I lagunari sono tornati a credere nella salvezza dopo i due pareggi negli scontri diretti con Lecce ed Empoli e la vittoria con il fanalino di coda Monza: gli uomini di Eusebio Di Francesco ora sono ad una sola incollatura dalla quartultima e nel lunch match domenicale venderanno cara la pelle, cercendo di portar via almeno un punto.

Venezia-Milan: le ultime notizie sulle formazioni

Di Francesco confermerà la difesa a tre, formata da Idzes, Candé ed uno tra Schingtienne e Marcandalli. Dubbi in attacco e sulla trequarti, dove si contendono due posti Oristanio, Yeboah, Fila e Gytkjaer. In mezzo Kike Perez e Busio daranno manforte a Nicolussi Caviglia: l’ex juventino è ormai diventato un insostituibile.

Nel Milan l’unico indisponibile è Emerson Royal ma è probabile che Conceiçao faccia riposare qualcuno che ha speso tanto nel derby. Sono alte le probabilità di rivedere il 3-4-3, con il trio difensivo formato da Tomori, Gabbia e Pavlovic e con Jimenez ed Hernandez sulle corsie esterne. Difficile che il tecnico lusitani rinunci ai vari Leao, Pulisic e Jovic: l’eroe del derby resta comunque in ballottaggio con Abraham.

Come vedere Venezia-Milan in diretta tv e in streaming

Venezia-Milan, in programma domenica alle 12:30 allo stadio “Penzo” di Venezia, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Milan è quotata a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 2.05 su Goldbet e Lottomatica e a 2.00 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Il pronostico

Nello scorso weekend il Venezia è tornato a segnare più di due gol nella stessa partita dopo quasi tre mesi. I lagunari hanno acquisito grande solidità nella seconda parte della stagione ma allo stesso tempo la fase realizzativa ha rappresentato un problema non indifferente. Al “Penzo”, tuttavia, la squadra di Di Francesco ha fermato squadre come Lazio, Atalanta e Napoli, impedendole pure di segnare (3 clean sheet nelle ultime quattro gare casalinghe). Probabile che il tecnico arancioneroverde imposterà una gara simile contro il Milan, che in Laguna arriva comunque con l’entusiasmo a mille per la vittoria nel derby e la finale di Coppa Italia conquistata. In controtendenza con le quote dei bookmaker, ipotizziamo dunque una gara da meno di tre gol complessivi, con i rossoneri favoriti per i tre punti.

Le probabili formazioni di Venezia-Milan

VENEZIA (3-5-1-1): Radu; Schingtienne, Idzes, Candé; Zerbin, Kike Perez, Nicolussi Caviglia, Busio, Ellertsson; Yeboah; Fila.

MILAN (3-4-3): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Jimenez, Fofana, Reijnders, Hernandez; Pulisic, Jovic, Leao.

In Venezia-Milan le reti complessive saranno meno di tre? Sì

No View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 0-1