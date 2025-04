Pronostico Inter-Roma: tre volte su quattro dal 2022

Inter-Roma è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Due brutte sconfitte nel giro di pochi giorni, che hanno reso improvvisamente più cupo e grigio un ambiente galvanizzato dalla conquista della semifinale di Champions League. I tifosi dell’Inter nelle ultime due settimane hanno vissuto sulle montagne russe: dalla qualificazione ottenuta ai danni del Bayern Monaco alla fragorosa sconfitta nella semifinale di ritorno di Coppa Italia con il Milan (0-3), ormai diventato un vero e proprio tabù per la squadra di Simone Inzaghi (nessuna vittoria nei cinque derby stagionali tra campionato e coppe), passando per il k.o. di Bologna (1-0) che ha permesso al Napoli di raggiungere i nerazzurri in vetta.

Dal sogno Triplete, insomma, all’incubo zero titoli. Lautaro Martinez e compagni dovranno scongiurare questa eventualità in un finale di stagione che non consente di fermarsi e tirare il fiato. La stanchezza per i troppi impegni ravvicinati, infatti, potrebbe essere un fattore: contro Bologna e Milan Inzaghi ha dovuto rinunciare a diversi titolari, tra infortuni e turnover. E qualcosa sembra essersi inceppato. Il tecnico però non vuole sentire parlare di alibi alla vigilia di altri due match cruciali con Roma e Barcellona.

Prima di iniziare a pensare ai blaugrana bisogna evitare che il Napoli, appaiato a quota 71 punti, metta il muso davanti: il problema è che la squadra di Claudio Ranieri è una delle più in forma della Serie A ed è tornata prepotentemente a credere nel quarto posto, ora distante appena 3 lunghezze. I capitolini si presentano a San Siro forti di un’imbattibilità che va avanti da dicembre per quanto riguarda il campionato e facendo leva su una difesa di ferro. Basti pensare che era gennaio l’ultima volta che la Roma ha incassato più di due gol in una partita. Sabatto scorso, intanto, i giallorossi hanno fatto realizzare l’ennesimo clean sheet (1-0 con il Verona).

Inter-Roma: le ultime notizie sulle formazioni

Inzaghi dovrà rinunciare a due pilastri come Bastoni e Mkhitaryan, entrambi assenti per squalifica. Il posto del primo verrà preso da Carlos Augusto, mentre a centrocampo, accanto agli intoccabili Calhanoglu e Barella, toccherà a Frattesi. Sulle corsie esterne l’ex di turno Zalewski e Dimarco, davanti invece il tecnico nerazzurro spera di recuperare Thuram: se il francese non dovesse farcela rivedremo Arnautovic di fianco a Lautaro Martinez.

Ha meno grattacapi Ranieri, che soprattutto in attacco ha un ampio ventaglio di scelte. Dovrebbe essere Soulé e Shomurodov a supportare Dovbyk, ma dalla panchina scalpita pure Baldanzi. Celik in vantaggio su Hummels, in mezzo è ballottaggio serrato tra Cristante e Paredes, con l’italiano leggermente favorito.

Inter-Roma, in programma domenica alle 15:00 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Questa Roma solida e arcigna rappresenta un’autentica minaccia per un’Inter che rischia di subire contraccolpi psicologici dopo la sconfitta di Bologna ed il tonfo nel derby di Coppa Italia. Inzaghi neppure contro i giallorossi potrà schierare la miglior formazione, dovendo fare delle valutazioni anche in vista dell’imminente gara con il Barcellona. Non sarebbe una sorpresa, dunque, se gli uomini di Ranieri riuscissero a portare via almeno un punto da San Siro in un match che, com’è avvenuto ben tre volte negli ultimi quattro precedenti – tutti vinti dall’Inter – non dovrebbe riservare troppi gol.

Le probabili formazioni di Inter-Roma

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Carlos Augusto; Zalewski, Barella, Calhanoglu, Frattesi, Dimarco; Arnautovic, Lautaro Martinez.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Celik, Mancini, N’Dicka; Saelemaekers, Cristante, Koné, Angelino; Soulé, Shomurodov; Dovbyk.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1