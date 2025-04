Pronostico Como-Genoa: può arrivare la quarta di fila

Como-Genoa è una partita della trentaquattresima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Le tre vittorie di fila ottenute contro Monza, Torino e Lecce permettono al Como di Cesc Fabregas di godersi un finale di campionato all’insegna della più totale tranquillità. I lariani, travolgendo 3-0 i salentini sabato scorso, sono saliti al dodicesimo posto, a quota 39 punti. Quando mancano 5 giornate alla fine del torneo, la salvezza è stata sostanzialmente raggiunta ed il club può iniziare a programmare la prossima stagione provando ad alzare ulteriormente l’asticella.

Nonostante qualche tribolazione nei primi mesi, il tecnico catalano ha centrato l’obiettivo: salvarsi con grande anticipo e soprattutto farlo esprimendo un gioco propositivo ed ambizioso – come dimostrano i 43 gol realizzati dal suo Como (miglior attacco tra le squadre dal decimo posto in giù) – e valorizzando giovani come Nico Paz e Diao, le due stelle più luminose di questa squadra.

In attesa di capire come proseguirà l’interessante progetto della ricca proprietà lariana – i dirigenti non hanno mai nascosto l’ambizione di voler arrivare in Europa – Fabregas e i suoi uomini non sembrano aver alcuna intenzione di “andare in vacanza” prima del previsto. Stuzzica, a tal proposito, l’idea di chiudere nella parte sinistra della classifica, dal momento che il decimo posto è distante appena 4 lunghezze. Anche il Genoa, prossimo avversario del Como, potrebbe ancora chiudere tra le prime 10 ma i rossoblù, a differenza dei lombardi, danno l’impressione di aver un po’ allentato la presa. Nelle ultime due giornate hanno pareggiato 0-0 con il Verona e perso 2-0 a Marassi contro la Lazio (prima sconfitta casalinga del 2025). Resta in ogni caso positiva la stagione del Grifone, che in autunno ha avuto la giusta intenzione di affidare la panchina a Patrick Viera, artefice principale della salvezza.

Como-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Nel Como si è fatto male Diao, assoluto protagonista dell’ultima sfida con il Lecce con una doppietta. Il classe ’05 non rimetterà piede in campo prima della prossima stagione: contro il Genoa lo sostituirà Strefezza, mentre nel reparto avanzato saranno confermati Nico Paz, Ikoné e Douvikas. A centrocampo si rivedrà l’ex Lione Caqueret al posto dello squalificato Perrone, sull’out destro di difesa invece cerca spazio Moreno.

Dall’altro lato, Vieira schiererà il suo Genoa con il 4-3-3: in attacco Pinamonti sarà supportato da Messias e da Vitinha, in difesa toccherà a Norton-Cuffy prendere il posto dello squalificato Otoa, espulso contro la Lazio. In mezzo Thorsby sostituirà l’infortunato Miretti.

Il pronostico

Quella di Diao è indubbiamente un’assenza pesante per Fabregas ma il suo Como in questo momento sembra aver più motivazioni rispetto al Genoa, la cui ultima vittoria esterna risale peraltro allo scorso dicembre. Leggera preferenza per i lariani in una partita tra due squadre ormai salve: i gol non dovrebbero mancare.

Le probabili formazioni di Como-Genoa

COMO (4-2-3-1): Butez; Vojvoda, Goldaniga, Kempf, Moreno; Caqueret, Da Cunha; Ikoné, Nico Paz, Strefezza; Douvikas.

GENOA (4-3-3): Leali; Norton-Cuffy, De Winter, Vasquez, Martin; Frendrup, Masini, Thorsby; Messias, Pinamonti, Vitinha.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1