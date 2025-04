I pronostici di sabato 26 aprile: Premier League, Bundesliga, Ligue 1, FA Cup e Coppa del Re

I pronostici di sabato 26 aprile, si gioca in Premier League, Bundesliga e Ligue 1, ci sono le semifinali di FA Cup e la finale di Coppa del Re

Questo sabato non ci sono partite di Serie A, ma il palinsesto è comunque molto ricco con in campo Premier League, Bundesliga e Ligue 1, una semifinale di FA Cup e soprattutto la finale di Coppa del Re, molto attesa perché di fronte ci saranno Barcellona e Real Madrid in un “Clasico” che si preannuncia incandescente.

Anche stavolta i favoriti sono i catalani e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo che gli uomini di Hansi Flick hanno prevalso nettamente nei due precedenti stagionali tra campionato (0-4) e Supercoppa di Spagna (2-5), rifilando addirittura 9 gol complessivi ai campioni d’Europa in carica.

Nei due precedenti stagionali Flick ha dimostrato di sapere come far male e disinnescare la squadra di Ancelotti, vulnerabile soprattutto nella propria metà campo. Anche il Barcellona, tuttavia, non ha una difesa di ferro, come dimostrano i 32 gol subiti in campionato (uno in più del Real). Numeri che ci fanno ipotizzare un altro Clásico movimentato, sulla falsariga degli ultimi due: non è da escludere, insomma, che il numero dei gol complessivi sia superiore a tre.

I pronostici sulle altre partite

In Premier League vittorie alla portata per Newcastle, Fulham e Wolverhampton rispettivamente contro Ipswich, Fulham e Leicester, mentre nella Ligue 1 francese il Monaco parte favorito sul Monaco.

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio a Newcastle-Ipswich di Premier League e Bayern Monaco-Mainz ed Eintracht Francoforte-Lipsia di Bundesliga. Tra le sfide da almeno un gol a testa ci sono Hoffenheim-Borussia Dortmund di Bundesliga e Crystal Palace-Aston Villa di FA Cup.

Pronostici: la scelta del Veggente

• 1 in Chelsea-Everton, Premier League, ore 13:30

Vincenti

Newcastle (in Newcastle-Ipswich, Premier League, ore 16:00)

(in Newcastle-Ipswich, ore 16:00) Fulham (in Southampton-Fulham, Premier League, ore 16:00)

(in Southampton-Fulham, ore 16:00) Wolverhampton (in Wolverhampton-Leicester, Premier League, ore 16:00)

(in Wolverhampton-Leicester, ore 16:00) Monaco (in Le Havre-Monaco, Ligue 1, ore 19:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Newcastle-Ipswich , Premier League , ore 16:00

, , ore 16:00 Bayern Monaco-Mainz , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Eintracht Francoforte-Lipsia, Bundesliga, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Hoffenheim-Borussia Dortmund , Bundesliga , ore 15:30

, , ore 15:30 Crystal Palace-Aston Villa , FA Cup , ore 18:15

, , ore 18:15 Barcellona-Real Madrid, Coppa del Re, ore 22:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 8.84 GOLDBET ; 8.67 SNAI; 8.84 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• 1+GOL in Lione-Rennes, Ligue 1, ore 21:05