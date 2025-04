Pronostico Catanzaro-Palermo: bomber decisivi e costante confermata

Catanzaro-Palermo è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Una sfida d’alta classifica. Una di quelle che possono indirizzare la stagione. Catanzaro e Palermo sanno benissimo che il match di domenica pomeriggio in Calabria potrebbe cambiare le ultime uscite delle due squadre. E sanno benissimo che, perdere, potrebbe essere deleterio.

Due squadre che in classifica sono divise da solamente tre punti a favore dei calabresi. Che hanno quindi mezzo margine di manovra. Cosa che invece non ha il Palermo, una formazione che sì al momento è dentro ai playoff, ma che rischia con un paio di risultati negativi di essere trascinato fuori. Sarebbe un vero e proprio disastro.

Le ultime uscite del Catanzaro hanno messo in evidenza quelli che al momento sono dei grossi problemi difensivi per i giallorossi: sette gol subiti in tre partite sono troppi, soprattutto se di fronte ti ritroverai un attaccante come Pohjanpalo, decisivo. Sarà la sfida tra bomber, visto che dal lato dei padroni di casa c’è Iemmello. Quindi è evidente che la costante della quale vi abbiamo parlato prima verrà confermata.

Come vedere Catanzaro-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida Catanzaro-Palermo, in programma domenica alle 15:00, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Spingerci a dire chi è favorito ci pare eccessivo. Di certo il Catanzaro può sfruttare il fattore campo. Ma la cosa certa, quindi la costante di prima, è che entrambe le squadre nel corso del match troveranno sicuramente la via della rete. Così come successo nel corso degli ultimi tre incroci. E siccome, leggermente avanti, ci parte la squadra di Caserta, la cosa che ci sentiamo di dire è che questa partita regalerà, pure, almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni Catanzaro-Palermo

CATANZARO (3-5-2): Pigliacelli; Brighenti, Scognamillo, Bonini; Cassandro, Pompetti, Petriccione, Ilie, Compagnon; Iemmello, Biasci.

PALERMO (3-4-2-1): Audero; Baniya, Magnani, Blin; Pierozzi, Gomes, Ranocchia, Lund; Brunori, Verre; Pohjanpalo.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1