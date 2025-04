Pronostico Brighton-West Ham: in difesa si “balla” troppo

Brighton-West Ham è una partita valida per la trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 16:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Fino a un mese fa, in Premier League, c’era anche il Brighton tra le squadre in corsa per un posto in Europa ma a causa di un aprile deludente – appena un punto conquistato nelle ultime quattro giornate – i Seagulls hanno deragliato, scivolando al decimo posto in classifica. Per intenderci, la settima oggi ha 9 punti in più degli uomini di Fabian Hurzeler, forse ormai rassegnatisi ad un finale di stagione in cui non sarà facile ritrovare le giuste motivazioni.

Il giovane allenatore tedesco, in ogni caso, può essere soddisfatto di come sono andate le cose: non era facile raccogliere l’eredità di Roberto De Zerbi ed invece l’ex tecnico del St. Pauli è riuscito nel complesso a non far rimpiangere il collega italiano. Con lui al timone il Brighton ha continuato ad esprimere una filosofia propositiva e moderna – anche se con delle differenze rispetto a De Zerbi – nonostante sia mancato spesso l’equilibrio (lo dimostra il fatto che quella dei Seagulls sia la peggior difesa tra le prime 10 con 53 gol subiti).

Dietro, infatti, si “balla” troppo: il Brighton non tiene la porta inviolata da febbraio e negli ultimi cinque turni non ha mai incassato meno di 2 reti a partita, compreso il 4-2 di sabato scorso con il Brentford. Sta per concludersi una stagione da dimenticare invece per il West Ham: gli Hammers, spesso condizionati dagli infortuni, hanno raccolto solamente 36 punti. Sì, è vero, non c’è mai stato il rischio di finire in zona retrocessione ma le aspettative, la scorsa estate, erano ben diverse. La svolta non è arrivata neppure con il nuovo allenatore, Graham Potter: la squadra londinese non ha mai vinto da marzo in poi, alternando un pareggio ad una sconfitta. In attesa di una probabile “rivoluzione” estiva, l’ex tecnico del Chelsea cercherà di migliorare il record degli Hammers, per adesso migliore solo delle ultime tre.

Come vedere Brighton-West Ham in diretta tv e in streaming

La sfida tra Brighton e West Ham, in programma sabato alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

Nonostante qualche assenza di troppo – mancano gli infortunati Veltman, Igor, Webster, Kadioglu, Lamptey e Milner, oltre allo squalificato Joao Pedro – il Brighton parte leggermente favorito in questa sfida. La nostra scelta, tuttavia, ricade sui segni “Gol” ed “Over 2.5”, visto che anche il West Ham è una squadra che fa molta fatica a tenere la porta inviolata. Prevediamo almeno un gol per parte e più di due complessivi.

Le probabili formazioni di Brighton-West Ham

BRIGHTON (4-2-3-1): Verbruggen; Hinshelwood, Cashin, Dunk, Estupinan; Baleba, Ayari; Minteh, O’Riley, Mitoma; Welbeck.

WEST HAM (4-2-3-1): Areola; Coufal, Todibo, Kilman, Emerson Palmieri; Soucek, Ward-Prowse; Bowen, Paquetà, Kudus; Fullkrug.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1