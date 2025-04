Pronostico Barcellona-Real Madrid: dove vedere la finale in streaming gratis

Barcellona-Real Madrid è la finale della Coppa del Re e si gioca sabato alle 22:00: notizie, statistiche, probabili formazioni e pronostico.

È il terzo Clásico stagionale ma non l’ultimo, visto che il prossimo 11 maggio Barcellona e Real Madrid, le due storiche rivali del calcio spagnolo, si affronteranno nuovamente in una sfida che potrebbe decidere le sorti della Liga. Sia blaugrana che Blancos, però, in questo fine settimana proveranno a “dimenticare” il campionato per concentrarsi esclusivamente sulla Coppa de Re e dunque sulla finalissima che andrà in scena all’Estadio de la Cartuja di Siviglia, ristrutturato in tempi record proprio per ospitare l’ultimo atto della manifestazione.

L’ultima volta che si sono incrociate nella finale copera risale a 14 anni fa ed a spuntarla fu il Real Madrid, a cui bastò un gol di Cristiano Ronaldo (1-0) per piegare lo stellare Barcellona di Messi e Guardiola. Anche stavolta i favoriti sono i catalani e non potrebbe essere altrimenti, se consideriamo che gli uomini di Hansi Flick hanno prevalso nettamente nei due precedenti stagionali tra campionato (0-4) e Supercoppa di Spagna (2-5), rifilando addirittura 9 gol complessivi ai campioni d’Europa in carica.

Riscatto Real?

La voglia di rivalsa da parte del Real Madrid, pertanto, è tanta. Un’altra umiliazione contro gli acerrimi nemici non sarebbe tollerata, oltretutto in un momento complicato per la squadra di Carlo Ancelotti, che non ha ancora metabolizzato del tutto l’eliminazione dalla Champions League per mezzo dell’Arsenal.

Nella capitale spagnola si sono rincorse le voci di un addio imminente dell’esperto tecnico italiano, di nuovo corteggiato insistentemente dalla nazionale brasiliana. Dopo la delusione europea secondo i rumors Ancelotti era pronto a lasciare subito dopo la finale di Coppa del Re ma non sono arrivate conferme in tal senso. I Blancos, in ogni caso, si sono ricompattati immediatamente: sofferte ma importantissime le due vittorie in campionato con Athletic Bilbao e Getafe, entrambe battute 1-0.

Due successi fondamentali per impedire al Barcellona di scappare e rimanere a -4, con uno scontro diretto ancora da disputare. Anche i blaugrana hanno vinto le ultime due di Liga e sempre di misura contro Celta Vigo (4-3) e Maiorca (1-0). A differenza del Real, i catalani sono ancora in corsa su tre fronti: nella prossima settimana li attende la prima delle due semifinali di Champions League contro l’Inter. Flick, oltre al terzino sinistro Baldé, non avrà Lewandowski: il centravanti polacco si è fatto male e ne avrà per un paio di settimane. A guidare l’attacco del Barcellona toccherà a Ferran Torres. Dall’altro lato, Ancelotti spera di riavere Mbappé – manca dalla gara con l’Arsenal – e medita di lasciare fuori Rodrygo. Non è da escludere il ritorno al 4-3-1-2, con Bellingham alle spalle del francese e di Vinicius.

Come vedere Barcellona-Real Madrid in diretta tv e streaming

La finale della Coppa del Re 2024-25 tra Barcellona e Real Madrid è in programma sabato alle 22:00 all’Estadio de la Cartuja di Siviglia. La sfida si potrà seguire gratuitamente sul canale Youtube di “Cronache di Spogliatoio”, che in Italia si è aggiudicato i diritti sulle fasi finali della manifestazione calcistica spagnola.

Il pronostico

Finale che capita in un momento particolare della stagione, tra impegni ravvicinati ed assenze eccellenti, una su tutte quella di Lewandowski. Ad ogni modo, nei due precedenti stagionali Flick ha dimostrato di sapere come far male e disinnescare la squadra di Ancelotti, vulnerabile soprattutto nella propria metà campo. Anche il Barcellona, tuttavia, non ha una difesa di ferro, come dimostrano i 32 gol subiti in campionato (uno in più del Real). Numeri che ci fanno ipotizzare un altro Clásico movimentato, sulla falsariga degli ultimi due: non è da escludere, insomma, che il numero dei gol complessivi sia superiore a tre. Occhio alla voglia di “vendetta” da parte dei madrileni, che potrebbero trascinare la sfida almeno ai supplementari. Da valutare una possibile marcatura di Vinicius: il brasiliano ha segnato 8 gol e servito 6 assist nelle 12 finali giocate con il Real.

Le probabili formazioni di Barcellona-Real Madrid

BARCELLONA (4-3-3): Szczęsny; Koundé, Cubarsì, Iñigo Martínez, Martin; de Jong, Pedri, Dani Olmo; Yamal, Ferran Torres, Raphinha.

REAL MADRID (4-3-1-2): Courtois; Valverde, Raul Asencio, Rudiger, Camavinga; Tchouaméni, Modric, Dani Ceballos; Bellingham; Vinicius Jr., Mbappé.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1