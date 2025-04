I pronostici di venerdì 25 aprile: Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1

I pronostici di venerdì 25 aprile, in campo Serie B, Bundesliga, Eredivisie e Ligue 1 e altri campionati minori in giro per il mondo

Al centro del palinsesto di questo venerdì 25 aprile c’è senza dubbio la Serie B: si gioca un intero turno di campionato, dopo il rinvio di quello in programma nel giorno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco. L’unico verdetto al momento rimane la promozione aritmetica del Sassuolo, già certo da due settimane di disputare la massima serie l’anno prossimo.

Chi farà compagnia agli emiliani? La battaglia per l’altro pass diretto è ormai diventata una questione tra Pisa e Spezia, rispettivamente seconda e terza in classifica, separate attualmente da 7 punti. Un Brescia che però non vince in casa addirittura da settembre e che da novembre in poi ha collezionato a malapena 3 vittorie non può fare paura: il Pisa ha buone possibilità di far ritorno dalla Lombardia con i tre punti in tasca, fondamentali per continuare a tenere vivo il sogno Serie A.

I pronostici sulle altre partite

Non si intravede un chiaro favorito neppure nello scontro salvezza tra Carrarese e Sampdoria: si può tuttavia dare fiducia ai blucerchiati, rinvigoriti dal successo con il Cittadella ma soprattutto dal ritorno di due degli eroi dello storico scudetto del 1991, Evani e Lombardo (allenatore e collaboratore) che hanno ricompattato l’ambiente e sono determinati a scongiurare l’incubo Serie C. Ha risollevato la testa anche la Salernitana in seguito al cambio di guida tecnica (via Breda e dentro Marino). I granata, terzultimi, possono compiere un bel balzo in caso di vittoria contro il fanalino di coda Cosenza, sempre più vicino alla retrocessione aritmetica dopo i mancati successi con Frosinone e Brescia.

In Bundesliga lo Stoccarda ha solo i tre punti a disposizione per continuare a credere nella qualificazione in Europa, al cospetto dell’Heidenheim che al massimo può evitare la retrocessione diretta mantenendo l’attuale terzultima posizione. Vittoria interna probabile anche per il Feyenoord in Eredivisie contro lo Zwolle.

Attesi gol nella sfida tra il PSG campione di Francia – già con la testa alla semifinale di Champions League contro l’Arsenal – e il Nizza.

Pronostici: la scelta del Veggente

• GOL in Cesena-Sassuolo, Serie B, ore 20:30

Vincenti

Cremonese (in Cremonese-Mantova, Serie B, ore 18:00)

(in Cremonese-Mantova, ore 18:00) Al Hilal (in Al Hilal-Gwangju, Champions League asiatica, ore 18:30)

(in Al Hilal-Gwangju, ore 18:30) Stoccarda (in Stoccarda-Heidenheim, Bundesliga, ore 20:30)

(in Stoccarda-Heidenheim, ore 20:30) Feyenoord (in Feyenoord-Zwolle, Eredivisie, ore 21:00)

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Besiktas-Hatayspor, Super Lig , ore 19:00

, ore 19:00 Stoccarda-Heidenheim , Bundesliga , ore 20:30

, , ore 20:30 Al Hilal-Gwangju, Champions League asiatica, ore 18:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Randers-Brondby , Super Ligaen Danimarca , ore 19:00

, , ore 19:00 PSG-Nizza , Ligue 1 , ore 20:45

, , ore 20:45 Waalwijk-Utrecht, Eredivisie, ore 18:45

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.71 GOLDBET ; 8.89 SNAI; 9.71 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in PSG-Nizza, Ligue 1, ore 20:45