Pronostico Frosinone-Spezia: il risultato che fa tutti felici

Frosinone-Spezia è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

Sono due squadre che stanno bene Frosinone e Spezia. Due squadre che vengono da diversi risultati utili nel corso delle ultime settimane ma che, come sappiamo, lottano per obiettivi diversi. Certo, al proprio, è molto più vicina la squadra padrona di casa che con tre punti potrebbe definitivamente mettersi alle spalle il rischio dei playout.

Assai più complicato invece per gli ospiti riuscire a riprendere il Pisa, secondo in classifica, che ha un piede e mezzo in Serie A: sono sette i punti di vantaggio che in questo momento ha la formazione di Pippo Inzaghi sui liguri. Servirebbe un miracolo. Quindi è evidente che per tenere a debita distanza anche la Cremonese – dietro di sei punti – allo Spezia in questo match potrebbe anche andare bene il pareggio. Stessa cosa dicasi per i ciociari, che nelle ultime cinque partite hanno fatto 8 punti e grazie a questi risultati si sono presi una pausa dalle paure di una retrocessione che ad un certo punto sembrava potesse arrivare anche in maniera diretta.

Dopo tre sconfitte di fila contro lo Spezia, insomma, è evidente che questo match non finirà, secondo il nostro modesto avviso, con la quarta vittoria consecutiva dei liguri. Il Frosinone – che in casa ha piazzato cinque risultati utili di fila – vuole continuare a sorridere davanti ai propri tifosi. E ci riuscirà.

Come vedere Frosinone-Spezia in diretta tv e in streaming

La sfida Frosinone-Spezia, in programma venerdì alle 12:30, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del campionato cadetto. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 59,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere il match tra Bari e Palermo anche sul canale della Lega B su Amazon Prime Video: basta essere già cliente oppure attivare l’abbonamento Prime sul sito ed aggiungere LaB Channel al prezzo di 4,99 euro al mese per i primi 3 mesi e 9,99 euro al mese per i successivi.

Il pronostico

Un gol a testa, almeno, e un punto a testa. Il pari starebbe bene ad entrambe per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima. E siccome sia Frosinone che Spezia di reti ne prendono, è evidente che anche questa partita possa regalare un bel po’ di emozioni. Ma alla fine il risultato è scritto.

Le probabili formazioni Frosinone-Spezia

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; Oyono, Bettella, Monterisi, MarchizzA; Vural, Bohinen, Darboe; Ghedjemis, Ambrosino, Distefano.

SPEZIA (3-5-2): Gori; Cassata, Hristov, Mateju; Elia, Nagy, Esposito, Bandinelli, Aurelio; Esposito, Lapadula.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1