Pronostico Cremonese-Mantova: il derby ha un padrone

Cremonese-Mantova è una partita della trentacinquesima giornata di Serie B: probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming.

I derby sono sempre derby, quindi che in molte circostanze ribaltano il proprio pronostico. L’esempio lampante è quello di Milano: in una stagione totalmente agli opposti, i nerazzurri non hanno mai battuto una squadra che con molta probabilità non si qualificherà alla prossima Champions League.

Ma questo è deciso. Quello tra Cremonese e Mantova ha un padrone, dettato dalla classifica, e lo avrà anche nel pomeriggio di venerdì. Tutto è indirizzato verso una vittoria della squadra di Stroppa, quarta in classifica, che spera pure in un passo falso dello Spezia per avvicinare il terzo posto e quindi avere un vantaggio sensibile nei playoff. Certo, i padroni di casa non ci arrivano benissimo dopo il pareggio interno contro la Juve Stabia e, il Mantova, si approccia a questa partita dopo tre risultati utili di fila. Ma la Cremonese non solo è favorita per quello che vi abbiamo detto, ma anche perché deve rimettere le cose a posto, dentro la Lombardia, dopo la sconfitta nel match dell’andata.

Il pronostico

Cremonese favorita che avrà anche maggiori motivazioni, in ogni caso, visto che lo Spezia sarà impegnato nel primo pomeriggio. Nel momento in cui la squadra di Stroppa scenderà in campo, insomma, saprà il risultato della diretta concorrente al terzo posto. Una sfida, quindi, indirizzata, contro un Mantova che per la salvezza dovrà cercare punti su un altro campo.

Le probabili formazioni Cremonese-Mantova

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchina; Johnsen, De Luca.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, De Maio, Bani; Trimboli, Wieser; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0