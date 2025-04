Pronostico Chelsea-Everton: la Champions è realtà

Chelsea-Everton è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca sabato alle 13:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Sì, è vero che il Chelsea la prossima settimana deve giocarsi la semifinale di Conference League. Ma è altrettanto vero che contro l’Everton in casa gli uomini di Enzo Maresca, scivolati al sesto posto in classifica, non possono assolutamente sbagliare.

Un trofeo è un trofeo, e lo sappiamo, ma gli introiti che al club porterebbe la qualificazione alla prossima Champions League sono davvero inestimabili. Quindi niente turnover, ma concentrazione massima per avere la meglio contro una squadra che ha oramai raggiunto il proprio obiettivo stagionale e che di conseguenza non dovrebbe creare chissà quali problemi. Certo, la squadra di Liverpool non è che si presenterà a Londra già battuta, anzi, la pelle come al solito la venderà cara. Ma il Chelsea come detto in questo momento non può proprio prendersi il lusso di pensare a nient’altro che a vincere questa partita. E i Blues hanno le qualità per farlo.

Anche perché a Stamford Bridge il cammino è netto dallo scorso 26 dicembre. L’ultima squadra a prendersi i tre punti è stato il Fulham. Poi solamente vittorie, e qualche pareggio, davanti al proprio pubblico. Il cammino è quindi di quelli interessanti che continuerà anche nel pomeriggio di sabato. Chelsea assolutamente favorito.

Come vedere Chelsea-Everton in diretta tv e in streaming